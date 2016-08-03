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Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя Закончив Щукинское театральное училище в 19 лет, Юрий Колокольников сразу решил покорять Голливуд. Но вместо съемок в блокбастерах актеру пришлось работать официантом и продавцом. Зато вернувшись из Лос-Анджелеса в Москву, он получил в 2002 году сразу две роли у режиссера Кирилла Серебренникова: в постановке «Сладкоголосой птицы юности» на сцене «Современника» и в телесериале «Дневник убийцы». С тех пор именно сериалы — в диапазоне от «Детей Арбата» Андрея Эшпая до «Убойной силы-6» и двадцатого сезона «Папиных дочек» — проложили Колокольникову путь к славе, а заодно помогли вернуться в Голливуд, на этот раз вполне успешно: в 2014 году поклонники сериала «Игра престолов» узнали Юрия Колокольникова в роли Стира, предводителя племени теннов.

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«Мне интересно сниматься в сериалах, — рассказывает актер, — потому что длинная история дает большую палитру, чтобы раскрыть свою роль. Американские сериалы создаются по одному принципу: какую бы тему они ни взяли — от работников оперы или кукольного театра до разведчиков и супергероев, — на первый план всегда выходят человеческие характеры, которые раскрываются по ходу истории. А место действия служит просто декорацией, хедж-фонд это или средневековый замок. Сериалы сегодня — флагман индустрии, и я рад, что российские каналы тоже начали создавать хорошие проекты».

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Своим телевизионным альма-матер Колокольников называет канал ТНТ — в 2015 году там вышел сериал Бориса Хлебникова «Озабоченные», в котором он не только исполнил роль богатого любовника главной героини, но и попробовал себя в качестве продюсера. А сейчас канал готовится к премьере мини-сериала Григория Константинопольского «Пьяная фирма» — о враче, помогающем обеспеченным алкоголикам избавиться от зависимости. При этом съемки в России Колокольникову все чаще приходится совмещать с зарубежными командировками. В скором времени на экраны должен выйти фильм «Маяковский», где актер играет самого поэта, а его партнерами стали Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. В Петербурге уже начались съемки 16-серийной полицейской драмы «Обратный отсчет», а в июне Колокольникова утвердили на роль в американском комедийном боевике Hitman’s bodyguard: «Я играю одного из преследователей главного героя, молчаливого и странного киллера. Это, конечно, не Маяковский, зато играю вместе с Гэри Олдманом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Обычно если российского актера утверждают на роль на Западе, он радуется этому намного сильнее, чем приглашению в России. Я сам больше радуюсь — наверное, потому что там жесткая конкуренция и люди реально борются за работу. Каждый раз, подписывая контракт, я знаю, что на эту роль пробовалась тысяча человек».

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Зато условия работы и в голливудских студиях, и на «Мосфильме» отличаются не сильно, в этом Колокольников убедился на собственном опыте: «Рабочий процесс в кинематографе устроен везде одинаково. Я бывал на съемках даже в Северной Корее, и там происходило примерно то же самое, что и везде. Киноязык, как английский, стал совершенно глобальным. В Голливуде все так же через жопу, поверьте мне. Ну, может, трейлеры у актеров больше, чем у нас, и то не факт».