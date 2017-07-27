Вышел первый трейлер к новому фильму Джорджа Клуни

Действие фильма разворачивается в 1950-е годы в вымышленном американском городке Субурбиконе (Suburbicon), «построенном для процветания его жителей», где все радостно и чудесно, – до тех пор, пока в семье героя Мэтта Дэймона не начинаются неприятности. Актер играет семьянина-обывателя, который ввязывается в разборки с преступной шайкой после того, как один из бандитов убивает его жену.

В фильме также сыграли Джуллиана Мур (ей досталась роль свояченицы Мэтта Дэймона) и Оскар Айзек (в роли бандита).

Сценарий «Субурбикона» братья Итан и Джоэл Коэны написали около 20 лет назад, после выхода криминальной драмы «Просто кровь» (1986). Текст долгое время пылился на полке, пока Джордж Клуни не изъявил желание снять по нему фильм.

О проекте впервые стало известно в 2005-м году. В интервью Empire Клуни рассказал, что Коэны предложили ему сняться в «Субурбиконе», но потом переключились на другие проекты: «Так что я позвонил им и спросил, а что если я попробую свои силы? Потому что это очень интересная, по-настоящему смешная черная комедия».

Это уже пятая совместная работа Джорджа Клуни и братьев Коэн – до этого актер снимался таких фильмах режиссеров, как «О, где же ты, брат?» (2000), «Невыносимая жестокость» (2003), «После прочтения сжечь» (2008) и «Да здравствует Цезарь» (2016).

Премьера «Субурбикона» в России запланирована на 3 ноября.