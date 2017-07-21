Джаред Лето отказался подтвердить свое участие в «Отряде самоубийц 2»

Режиссер фильма-сиквела все еще не утвержден, но уже известно, что в нем снимутся Марго Робби и Уилл Смит. Вопрос, увидим ли мы в «Отряде самоубийц 2» Джареда Лето, все еще остается открытым.

В интервью Entertainment Tonight актер не стал подтверждать свое участие в проекте. На прямой вопрос журналиста Лето ответил, что «не надо спешить», и заговорил о своей новой роли в фильме «Бегущий по лезвию 2049» с Харрисоном Фордом и Райаном Гослингом (выйдет уже в октябре). Джаред сыграет там злодея, отца репликантов.

Лето был крайне недоволен сотрудничеством с Warner Bros в прошлом году. Финальная версия картины его разочаровала, и на вопрос фанатов о работе над картиной он ответил: «Пошли они».

На кресло режиссера второй части «Отряда самоубийц» рассматривается Жауме Кольет-Серра. Кстати, продюсеры даже хотели нанять Мэла Гибсона, но тот по неизвестным причинам отказался.

Официальная дата выхода фильма еще не назначена.