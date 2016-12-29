Полиграфическая промышленность. Часть 3. Высокая печать.

В честь выхода новых Swatch Sistem51 Esquire беседует с профессионалами, для которых важны детали. В третьем выпуске Роман Суворов рассказывает, как изменилась технология высокой печати за 500 лет и почему он предпочитает работать на старых станках.

Я занимаюсь высокой печатью и держу мастерскую Суворов и Ко. Это маленький семейный бизнес: супруга занимается общением с клиентами и финансовой частью, я занимаюсь технологиями и дизайном, печатник выполняет технические работы. Мы специально берем на эту позицию женщин, потому что в целом они аккуратнее, утонченнее и качественнее работают.

Я открыл типографию в достаточно зрелом возрасте. Наверное, это связано с тем, что с годами ты начинаешь по-другому относиться к истории, вещам, ремеслу, и для тебя старая печатная машина, которая бесперебойно работает сотни лет, – становится чем-то особенным.

Интерес к высокой печати начался с красивых картинок иностранного производства — я решил делать так же. Почему иностранного? Дело в том, что традиция высокой печати у них, в отличие от нас, не прервалась. У нас тоже были эти станки, на них еще газету «Искра» и различные открытки печатали. Но потом печать постепенно сменили на офсет и, так как у нас не умеют бережно относиться к наследию, все станки оказались на помойке.

Мы работаем на самых популярных в прошлом станках: это немецкий «Гейдельберг» (Heidelberg), самая популярная машина для высокой печати в мире, это классический «Тигель» (Tiegel).

Первому нашему серьезному станку больше 120 лет. Когда я его нашел, то полностью разобрал по деталям, отреставрировал, очистил от старой краски и ржавчины, собрал, смазал. Это чистая механика, здесь все настолько просто и функционально, что станок буквально вечный. Мне нравится как взаимодействуют шестеренки — это настолько завораживающий процесс, что не замечаешь, как проходит время. Иногда на печать сложного заказа уходит несколько дней: нужно комбинировать цвета, бумаги. Это долгая, но увлекательная работа.

Технологии высокой печати порядка 500 лет. Методы со времен Иоганна Гутенберга несколько изменились, но смысл остался тем же: оттиск на бумаге с помощью печатной формы. Печатная форма засвечивается через маску ультрафиолетовым светом, а то, что не затвердело, вымывается водой до подложки. Фотополимерный пластик пришел на смену свинцовым и гартовым сплавам — раньше печатные формы были из металла. А сегодня технологии нам дают быстро изготавливать разовые формы, которые мы печатаем.

Нельзя сказать, что я сменил работу дизайнера на печатника, потому что не делал раньше ничего руками. То, что ты проектируешь на компьютере, реализуется в жизни. Например, идешь по городу и видишь оформление фасадов зданий, которыми занимался. Но возможность пройти полный цикл от задумки, наброска до конечного изделия своими руками, конечно, подкупает.