Скоро вы сможете купить воздух из Альп: всего $21 за 7 литров

Швейцарский стартап Swiss Alpin Air планирует начать поставки горного альпийского воздуха за рубеж, сообщает РИА Новости. Своей целевой аудиторией компания видит наиболее загрязненные города мира.

Отменим, по данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее загрязненные города находятся в Иране, Индии и Китае.

Чистый альпийский воздух будет доступен для покупки во флаконах по семь литров, оснащенных аэрозолем. Один флакон обойдется в $21, также можно будет приобрести наборы из трех или шести флаконов со скидкой. Одного флакона, по уверениям компании, должно хватить на 120 вдохов.

«Каждый год туристы приезжают в швейцарские Альпы, чтобы насладиться бодрящими видами и вдохнуть чистейший горный воздух. Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы же экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире», – цитируют РИА Новости представителей Swiss Alpin Air.