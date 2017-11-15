У Тарантино готов сценарий к новому фильму. Три крупнейшие киностудии включились в гонку за проект

Три крупнейшие голливудские студии – Sony, Warner Bros. и Paramount – борются за новый проект Квентина Тарантино, который расскажет о знаменитом серийном маньяке Чарли Мэнсоне, орудовавшем в США в конце 1960-х. Компании помельче выпали из гонки из-за высоких запросов режиссера – по данным Variety, он потребовал бюджет в $100 миллионов, а также отчислений с доналогового дохода студии.

Чтобы заинтересовать Тарантино, Sony специально для него подготовила мультимедийную презентацию, в которой показала свои преимущества перед конкурентами. Студия также пообещала, что сотрудничество с ней принесет фильму высокие кассовые сборы как на внутреннем рынке, так и на международной арене. На встрече присутствовал топ-менеджмент компании, в том числе президент Columbia Pictures Сэнфорд Пэнитч.

В желании завоевать расположение Тарантино студия Warner Bros. была еще решительнее. Перед визитом режиссера к офису кинокомпании в Бербанке (город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. – Esquire) подогнали ретро-автомобили 1960-х, а также расставили мебель той эпохи в конференц-зале и развесили макеты постеров к фильму.

Информации о девятом фильме Тарантино немного: известно, что он затронет убийство жены Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт, которую предположительно сыграет Марго Робби. Также, по слухам, Тарантино намерен привлечь к работе над фильмом Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.