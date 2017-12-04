У нового фильма Тарантино появилась дата релиза

Девятый фильм Квентина Тарантино, который расскажет о коммуне американского серийного убийцы Чарльза Мэнсона, выйдет 9 августа 2019 года. Об этом изданию Hollywood Reporter рассказали представители Sony.

Эта дата выбрана в связи с 50-летием со дня смерти актрисы Шэрон Тейт, беременной жены Романа Полански, которая была убита членами банды Мэнсона.

Переговоры о съемках в картине ведутся с Марго Робби, Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Томом Крузом.

Предстоящий фильм станет первым проектом Тарантино, который не будет проюсировать The Weinstein Company. Режиссер отказался от сотрудничества с Харви Вайнштейном после того, как десятки актрис обвинили голливудского продюсера в сексуальных домогательствах.

Осужденный на девять пожизненных сроков Чарли Мэнсон умер в калифорнийской тюрьме 19 ноября 2017 года в возрасте 84 лет.