Включить уведомления

Telegram и его авторские каналы – уже не модный тренд, а обыденность, за которой пытаются успеть все кому не лень. По-настоящему модным ведение собственного канала в Telegram стало в начале 2016 года, когда медиаперсоны, онлайн-СМИ и сетевые проекты начали обустраиваться на новой поляне. Тогда же появились первые обзоры и тематические каталоги каналов.

Год назад компания Павла Дурова торжественно объявила о 100 миллионах пользователей по всему миру. Вокруг Telegram стремительно выстраивается целая индустрия: в раскрутку каналов активно включается ВП – взаимное продвижение, в основном, на бесплатной основе, если численность и тематика каналов примерно совпадают. Тем, кто не знает меры в рекламе, будет непросто. Некоторые популярные проекты превратились в доску объявлений, часть из которых – платная (стоимость одного поста доходит до 30 тысяч рублей, что сравнимо с ценой размещения в многомиллионном паблике «ВКонтакте»). Другие не брезгуют накрутками подписчиков и просмотров, закупая sim-карты оптом у метро.

У Telegram не все так безоблачно с защитой личной переписки, как представители компании утверждали в момент запуска. В августе 2016 года в Иране взломали аккаунты местных активистов и еще 15 миллионов пользователей. Иранская молодежь, которая массово использует смартфоны, считается одним из ключевых объектов для Telegram . Это приводит к постоянным трениям с местным правительством, недовольным, что серверы компании не находятся внутри страны. В Южной Корее и Бразилии действия надзорных органов (прежде всего, блокировка WhatsApp) также привели к взрывной популярности приложения. Не брезгуют изобретением Дурова и радикалы. Джихадисты, зарезавшие 85-летнего настоятеля церкви во французском Сент-Этьен-дю-Рувр в июле 2016 года, обсуждали свои планы в Telegram , что заставило власти задуматься о способах дешифровки переговоров террористов. «Исламское государство» (Признано террористической группировкой, его деятельность в России запрещена.) стремится сделать Telegram основной платформой для распространения пропаганды.

Ключевая особенность каналов в Telegram – отсутствие обратной связи. Она вроде бы есть – в количестве просмотров постов, в прибывающих подписчиках, – но тут нет привычных комментариев и ветвистых дискуссий либералов и патриотов. Для общения существуют групповые чаты с бесконечным флудом. Специально для мизантропов Telegram внедрил чат-ботов, которые одинаково спокойно взаимодействуют со всеми желающими.

За год российские политические Telegram-каналы окончательно утвердились в качестве площадки, чем-то напоминающей LiveJournal начала нулевых. Без гигантской аудитории, но с топовыми авторами-«тысячниками». Пользователям хочется новизны, которая превзойдет их ожидания от «прогнозов политологов» или привычных экспертов в СМИ. Этот мессенджер – единственный среди конкурентов – предложил понятный и стильный способ трансляции контента при помощи создания каналов с публичным доступом и возможностью подписаться. Все чаще новости из Telegram превращаются в крупные сюжеты на федеральном ТВ, потому что его активно используют журналисты. Единственная каста, которой по-прежнему нет в приложении, – это политики. Возможно, потому, что их там не очень-то и ждут. ≠