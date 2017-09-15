Нелегкая судьба «Бывшей»

Телеграм-канал «Бывшая» появился 12 июня и быстро набрал популярность. В его основе лежит простая идея: несколько раз в день канал присылает выдуманные, но очень реалистичные сообщения от условной бывшей девушки.

За месяц «Бывшая» собрала 75 000 подписчиков, а каждая публикация набирала в среднем 290,6 тысяч просмотров. По данным VC.ru, автор канала, комик Артур Чапарян, заработал на «Бывшей» порядка миллиона рублей, выставив семь рекламных постов.

В конце августа Чапарян принимает решение продать канал за 1,2 млн рублей, довольно сдержанно прокомментировав это тем, что «устал и выбрал деньги». Детали сделки комик раскрывать не стал.

Однако едва «Бывшая» отошла к новому владельцу, на нее обрушился шквал критики. Во-первых, пользователям не понравилось, что на канале прибавилось рекламы, во-вторых способ ее подачи: если Чапаряну удавалось подавать проплаченные посты более-менее завуалированно, новый владелец – Юрий Корб – делал это, по мнению читателей, слишком прямолинейно. У «Бывшей» начался массовый отток аудитории.

Впрочем, это не помешало Корбу оперативно найти новых покупателей и две недели спустя сбыть «Бывшую» с выгодой для себя: купив канал за 1,2 млн, он продал его за 5,5 млн рублей.

Новыми владельцами телеграм-канала стали владельцы сообщества 4ch. Сам Корб объяснил сделку тем, что занят другими своими проектами – каналами «Стикеры Telegram» (58,6 тысяч подписчиков) и «Похотливая Дори» (около 10 тыс. подписчиков).

Сейчас на «Бывшую» подписаны больше 94 тысяч человек. По данным «Медиалогии», с момента создания канал является самым читаемым в России.