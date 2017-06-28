Telegram (пока) не блокируют

История вокруг Telegram началась с того, что от Дурова потребовали зарегистрировать мессенджер в России в качестве распространителя информации в соответствии с действующим законодательством РФ (закон «о персональных данных» и «пакет Яровой»). В противном случае Роскомнадзор пригрозил мессенджеру блокировкой. Дуров ответил, что это нарушение Конституции. Между основателем «Вконтакте» и Александром Жаровым завязалась публичная дискуссия, которую мы здесь и приводим – в цитатах.