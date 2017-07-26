Джеймс Кэмерон собирается перезапустить «Терминатора»

Создатель серии фильмов о роботе-убийце из будущего, Джемс Кэмерон, объявил о намерении перезапустить франшизу. Правда, это случится не раньше, чем через два года. Сейчас авторские права на серию принадлежат Дэвиду Эллисону, продюсеру последнего фильма о терминаторе, но в 2019 году они вернутся к Кэмерону.

Кэмерон рассказал, что рассматривает вариант о создании новой трилогии. Правда, пока это не более, чем планы. На данный момент режиссер полностью занят съемками новых частей «Аватара» – он планирует выпустить еще четыре фильма в фантастической вселенной.

Выход «Аватара 2» намечен на декабрь 2020 года.