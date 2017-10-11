Триста бутылок пива и рахат-лукум

Благодарные зрители российского театра уже привыкли, что хорошему спектаклю не нужно ничего, кроме стола, стульев, ковра и народного артиста СССР. Тем удивительнее узнавать, как ставят спектакли западноевропейские.

В распоряжении редакции Esquire оказалась папка с техническими заданиями и райдерами постановок, которые увидят посетители фестиваля «Территория» (стартует 12 октября). Рассказываем, из какого сора растут цветы лидеров театрального ландшафта.

«Бельгийские правила / Бельгия правит», Ян Фабр

Ян Фабр – один из главных революционеров мирового театра, а его четырехчасовой спектакль, который привозят на «Территорию», впервые показали только в июле этого года. У режиссера есть моноспектакль для одной актрисы Quando l'uomo principale è una donna («Когда главный мужчина – женщина»), в котором под потолком подвешено несколько десятков бутылок оливкового масла, а исполнительница – до середины перформанса одетая, а затем полностью обнаженная – его разливает и в нем купается. Для Фабра характерно использование большого количества реквизита, поэтому райдер к «Бельгийским правилам» вызывает особый интерес.

360 кг картофеля фри (необходимо разогревать до комнатной температуры перед каждым показом); 300 бутылок пива (с этим у фестиваля возникли проблемы, потому что требуются специальные маленькие бутылочки бельгийского пива, которые продаются далеко не везде); 30 брюссельских вафель; 27 кг апельсинов; 30 пачек шоколада Côte d’Or; 300 литров лепестков красных роз; 3кг конфетти; ладан в неуказанном количестве; взбитые сливки; 6 упаковок рисовых хлебцев (почему так мало?); 150 плавающих свечей; 30 зажигалок; 3 кг талька; 6 больших сигар; 30 «кровяных таблеток». Есть и реквизит, поставляемый компанией Фабра Troubleyn: сигареты, папиросы и трубки; фритюрница; 3 благовонницы; 2 гоночных велосипеда; 5 игрушечных ружей; 5 сервантов различного размера; 10 маленьких свечей.

У Фабра самый длинный список из всех спектаклей, которые привозят на «Территорию». Кроме того, у него очень четко описаны требования к размещению команды на площадке и проведению показов: пространство за кулисами должно быть хорошо отапливаемым (перформеры обнажены большую часть времени), оборудовано душевыми кабинами и закрыто для посещения посторонних (не считая команду спектакля). Помимо технических помещений, гримерных и двух продакшн-офисов, постановщики просят предоставить репетиционный зал 15х15 метров со специальным балетным полом Marley и разделительной сеткой на нем. Также в райдере прописано наличие врача-остеопата и терапевта.

«Изнанка», Димитрис Папаиоанну

Этот спектакль греческого режиссера был впервые поставлен в 2011 году и представляет собой шестичасовую сценическую инсталляцию: тридцать перформеров заходят в квартиру, умываются, едят, выходят на балкон, ложатся спать и встают в вариативной последовательности, без явного начала и конца. Спектакль был записан на видео и именно в формате видеоинсталляции приезжает в Москву, где будет показан в музее ММОМА.

Для видео есть специальные требования: проекционная поверхность должна быть размером 12.45м х 4.73м , чтобы рост «экранных» людей соответствовал реальному человеческому. Кроме того, принимающая сторона должна заказать деревянную рамку со скошенной кромкой по чертежам компании, которая будет обрамлять инсталляцию. Также организаторы должны подготовить вторую, запасную, систему воспроизведения – на случай, если откажет первая.

Гораздо интереснее райдер к сценической постановке этого же спектакля: в квартире, выстроенной на сцене, должны полностью функционировать санузлы. Для тридцати перформеров требуется следующий реквизит: 60 больших полотенец обсуждаемого цвета, 1100 простыней, 2000 стаканов с водой, 60 тарелок, хлеб и хлопья – каждый день свежие, 30 наборов ключей, 30 рюкзаков, 3 кресла, 1 специально сделанный стол, 1 маленький холодильник, 1 потолочная и 1 настольная лампа, 1 специальный матрас, через который перформеры исчезают со сцены.

«Ночь в библиотеке», Робер Лепаж

Эту работу канадского режиссера привозят в Мультимедиа Арт Музей и будут показывать по несколько раз в день с 12 октября по 12 ноября. Посвященный библиотеке как особенной институции, спектакль предлагает прогуляться по некоторым знаменитым библиотекам в шлемах виртуальной реальности. Для российской версии текст повествователя зачитал Евгений Миронов, член арт-дирекции фестиваля. Есть даже специальный райдер, составленный звукорежиссером оригинальной версии, в котором очень подробно прописаны требования по звукоизоляции и реверберации, а также рекомендации к помещению звукозаписи, освещению и вентиляции в нем.

Компания Лепажа Ex Machina предоставляет полсотни VR-шлемов, станцию для подзарядки их аккумуляторов, стулья и специальные библиотечные зеленые лампы. Фестиваль оплачивает доставку этого реквизита, а также за свой счет изготавливает восемь столов по предоставленным компанией моделям. Для спектакля также необходимо два смежных зала 9м х 20м и 9.1м х 5м: в первом проходит основное действие, во втором расположена информация о спектакле (3 светящиеся афиши) и станции для подзарядки.

«Наследие», Rimini Protokoll

Франшизные спектакли этой немецкой театральной группы уже есть в России – их можно посмотреть, например, в БДТ им. Товстоногова или Пермском театре оперы и балета – в основном, благодаря их мобильности: для постановки Remote X, например, не нужно ничего, кроме 50 наушников с передатчиком.

Новый спектакль театральных инноваторов требует бОльших вложений. В райдере строго прописано, что помещение для показа должно быть абсолютно темным, с идеально ровным полом, и температурой воздуха не выше 22 градусов по Цельсию. Техники, отвечающие за постановку, не должны меняться. Реквизит при этом достаточно скромный: электроотвертка с насадками, гаечный ключ, электрическая лебедка, розетка и провод 220V, а также по сотне кусков рахат-лукума на каждый день показа.

В райдере прописаны крайне изящные рекомендации для администраторов, которые будут задействованы на площадке: «Проверьте, что тарелка рахат-лукума стоит в центре комнаты. Если лукума не хватает, положите еще. Проверьте, чтобы работал вентилятор»; «При необходимости наполните графин водой. Убедитесь, что все использованные стаканчики в мусорном ведре»; «Убедитесь, что мухи в ящиках, фотографии на прикроватных тумбочках и картина под кроватью. При необходимости поправьте кровать».

«Фаза», Анна Тереза Де Кеерсмакер

Легенда современного танца сама примет участие в спектакле, который впервые был поставлен еще в 1982 году. Среди требований танцевальной компании Rosas – не продавать билеты на места в оркестровой яме без специального разрешения, а также возможность заблокировать часть боковых мест с ограниченной видимостью. Это делается для того, чтобы обеспечить зрителям хорошую видимость.

В райдере отдельно оговаривается, что все техники должны быть одеты в черное. Компания Кеерсмакер предоставляет для спектакля черный танцевальный пол, два табурета и белый задник 12х8м. От принимающей стороны, помимо светового и звукового оборудования, требуется не так много: идеально гладкое и пустое пространство сцены без кулис 12х12м и 8м в высоту, штанкеты и колосники для развеса света и декораций, а также запасной черный пол для покрытия боковых пространств. Для перформеров необходимо две гримерных, по одному полотенцу, а также по два литра минеральной воды в гримерных и на сцене.

«Я сижу в комнате», театр post

Театр, известный своим аскетичным подходом к декору и реквизиту, от принимающей стороны не требует вообще ничего. Сообщается, что гастрольная группа спектакля включает в себя семь человек и при организации транспортировки обязуется привезти все необходимое оборудование с собой: складные стулья и столы IKEA, пюпитры, металлический каркас куба 3х3м на деревянном подиуме, систему видеонаблюдения, телевизоры 39", настольные лампы, разветвитесь HDMI-сигнала, два катушечных магнитофона, два микрофона и портативную звуковую систему Yamaha.