Илон Маск показал первый в мире электрогрузовик Tesla Semi Truck

Глава Space X и Tesla Илон Маск показал модель первого в мире электрогрузовика. Тягач Tesla Semi Truck проходит 800 км на одном заряде батареи, а полный цикл зарядки занимает немногим больше 30 минут. Без груза тягач разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд.
Кроме того, в ходе презентации Маск подтвердил слухи о наличии у Tesla Semi Truck режима автопилота, который будет помогать грузовику удерживаться в полосе и умеет перестраиваться из ряда в ряд в случае необходимости. Глава Tesla уверен, что новый автомобиль сможет снизить стоимость грузоперевозок и повысить безопасность на дорогах.
Серийное производство Tesla Semi должно начаться в 2019 году.