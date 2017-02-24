Истории|Тесты

Тест: «Оскар–2017»

Какой рассказ лег в основу «Прибытия»? Кто должен был сыграть в «Ла-Ла Ленде» вместо Эммы Стоун? Какой фильм не снимал Мэл Гибсон? За несколько дней до «Оскара» предлагаем читателям проверить свои знания. Тест сложный (так что можете воспользоваться поисковиком).
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