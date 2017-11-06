Бывший военнослужащий открыл стрельбу в церкви в Техасе: все, что известно на данный момент

Около 11 утра по местному времени, 5 ноября, мужчина открыл огонь по прихожанам баптистской церкви в мнебольшом техасском городе Сазерленд Спрингс. Он был одет в черное, в пуленепробиваемом жилете и был вооружен винтовкой. По последним данным, его жертвами стали 26 человек, среди них дети и беременная женщина, более 20 человек пострадали.

После этого преступник вышел из церкви и сел в машину. По нему открыл огонь один из местных жителей, произошла перестрелка, после чего, как сообщает CNN, мужчина начал начал преследовать преступника на автомобиле. Полиция нашла стрелка в соседнем округе уже мертвым. Предположительно, он скончался от пулевого ранения.

По данным The New York Times, огонь по прихожанам церкви открыл 26-летний житель Техаса Дэвин Патрик Келли. Он служил в Военно-воздушных силах США, но в 2012 году предстал перед военным судом за нападение на свою жену и ребенка. Он провел в тюрьме год, а в 2014 году его уволили из ВВС с с лишением всех привилегий военнослужащего. Как сообщает CNN, Келли купил винтовку Ruger AR-556 в оружейном магазине в Сан Антонио (Техас). Заполняя необходимые формы, он указал, что у него не было проблем с законом.

Стрельба в Сазерленд Спрингсе произошла в восьмую годовщину массового убийства на военной базе Форт-Худ в Техасе. 5 ноября 2009 года 39-летний военный врач-психиатр, майор вооруженных сил США Нидал Малик Хасан открыл огонь по своим сослуживцам. Сообщалось, что он был недоволен военными действиями США в Ираке и Афганистане. Мужчина был признан вменяемым и в 2013 году был приговорен к смертной казни путем инъекции.