Как на самом деле должен быть умереть <спойлер> из «Очень странных дел», и почему все случилось иначе

Появившийся во втором сезоне «Очень странных дел» персонаж Боб Ньюби покорил сердца не только зрителей и Джойс Байер, но и самих создателей сериала.

Его смерть от клыков демопсов в восьмой серии шокировала фанатов, но согласно первоначальной задумке он должен был погибнуть даже раньше – в четвертом эпизоде. Боба должен был убить Уилл, чей разум захватила темная сущность Свежевателя Разума (The Mind Flayer). Однако исполнитель роли Боба, актер Шон Астин, настоял на героической смерти своего персонажа и убедил создателей шоу переписать сценарий.



Персонажи Шона Астина и Вайноны Райдер

«Боб должен был умереть рано или поздно, но мы влюбились в Шона и в то, что он делает со своим героем. Он должен был погибнуть в четвертом эпизоде, но мы оставили его в живых из-за потрясающей игры актера и той магии, что он принес в сериал. Мы долго думали, стоит ли осуществлять задуманное в восьмой главе и пришли к выводу, что это важно с точки зрения посыла «Очень странных дел». Это не детское шоу, и есть обстоятельства, из-за которых люди умирают», – рассказал шоураннер Росс Даффер в разговоре с Entertainment Weekly.

И, похоже, создатели сериала до сих пор не смирились со смертью персонажа.

«У меня есть несколько идей относительно него. Скажу лишь, что хотел бы пересмотреть героя Шона», – добавил Мэтт Даффер.

Второй сезон «Очень странных дел» вышел на канале Netflix 27 октября.