Теперь точно: у «Молодого папы» будет продолжение

Второй сезон полюбившегося сериала продюсеры подтвердили еще прошлой осенью, но детали стали известны только сейчас. Как сообщается на сайте итальянского канала Sky Atlantic (производитель сериала наряду с HBO и Canal+), новые серии о жизни папы римского и Ватикана начнут снимать уже в следующем году.

Проект, скорее всего, получит название «Новый папа» (The New Pope). Кастинг на роль «нового» хранителя Святого Престола и других героев уже начался; при этом об участии Джуда Лоу, Дайан Китон и других актеров, сыгравших в первом сезоне, Sky Atlantic ничего не сообщает.

Напомним, последний эпизод «Молодого папы» закончился долгожданным обращением Ленни лицом к верующим, которое он откладывал протяжении всех вышедших десяти серий.

Сценарий ко второму сезону написал Паоло Соррентино совместо с Умберто Контарелло, с которым оскароносный итальянец уже работал над «Молодым папой» и «Великой красотой».

О первом сезоне сериала с Джудом Лоу в главной роли можно прочитать на сайте Esquire. Вышедшие (пока что) разборы: Эпизод 1, Эпизод 2, Эпизод 3, Эпизод 4.