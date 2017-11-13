Что смотреть, пока вы ждете второй сезон «Большой маленькой лжи»

На прошлой неделе стало известно, что канал HBO начнет снимать второй сезон сериала «Большая маленькая ложь» весной 2018 года. Мы выбрали три сериала, которые помогут вам скрасить ожидание, – про маленькие города, в которых происходит что-то загадочное.

«Грешница»

The Sinner

Искупавшись, молодая мать возвращается на пляж, к семье. Через несколько минут она берет нож и наносит семь ножевых ранений совершенно постороннему человеку. Зачем? Сама не понимает. В итоге на песке остывает тело, женщина стремится на нары и признает себя виновной по всем статьям. Ситуация кажется странной местному детективу, и он начинает расследование. Все вышеописанное помещается в первые 20 минут пилотной серии, а дальше начинается распутывание клуба событий прошлого и поиск скелетов в шкафу убийцы.

«Озеро»

The Loch

Тихий шотландский городок живет своей жизнью: туристов катают по озеру, обещая показать чудовище Несси, полиция от скуки ковыряет в носу, студенты развлекаются как могут. Ничего не происходит – до тех пор, пока в горах не обнаруживают труп горожанина. А дальше события развиваются стремительно: на берегу находят вырванное сердце неизвестного, среди преподавателей местной школы находят подозрительного гомосекусала-манипулятора, а количество жертв таинственного убийцы тем временем растет. Понятно, что чудовище надо искать не под водой, а среди своих.

«Полуночное солнце»

Midnight Sun

Мрачный и кровавый детектив французско-шведской сборки: безлюдные скандинавские пейзажи, агенты спецслужб, смертоносное противостояние шведов и саамов, преданья старины глубокой с убийственным душком. По ходу пьесы становится понятно: милые блондины-скандинавы бывают теми еще упырями. Сериал нашпигован сценами расправы, которые могли бы украсить первую полосу криминального таблоида.