Три новых триллера, которые нужно посмотреть этой осенью

1. «Бегущий по лезвию 2049»

Режиссер Дени Вильнев

В главной роли Райан Гослинг

В прокате с 5 октября

Снимать ремейки культовых фильмов – дело неблагодарное. Особенно если снимать их берутся авторы оригиналов. Казалось бы, они же сняли то самое кино, наверняка у них получится снова! Но почему-то не получается. Не получилось у Джорджа Лукаса с его новой трилогией «Звездных войн», не очень получилось и у Ридли Скотта с его приквелом к фильму «Чужой». Зрители ждали чего-то нового и захватывающего, а получили все то же, что и раньше, только чуть побогаче. Именно поэтому новость о запуске в производство продолжения истории Рика Декарда вызвала у поклонников оригинального фильма скорее ужас, чем радость. А потом выяснилось, что снимать нового «Бегущего» будет не Скотт, а канадский режиссер Дени Вильнев, и ужас сменился восторгом. Вильнев не просто талантливый режиссер, автор выдающихся фильмов «Пленницы» и «Убийца», он автор одного из лучших фантастических фильмов последнего десятилетия. «Прибытие» Вильнева – авторский фильм, упакованный в яркую жанровую обертку. Он стал одновременно и художественным высказыванием, и чемпионом проката – картина собрала больше $ 200 миллионов. Если уж кому-то и можно доверить «Бегущего по лезвию», так это Вильневу, решили студийные начальники. Вдобавок сразу после «Бегущего по лезвию» на Вильнева спихнули еще один проблемный «долгострой» – новую экранизацию «Дюны» Фрэнка Герберта.

Сюжет фильма до самой премьеры студия держала в строжайшем секрете. Актерам, занятым в картине, сценарий давали по страницам и под роспись. «Бегущий по лезвию 2049» не показали ни на одном из главных фестивалей – ни в Венеции, ни в Торонто – по той же причине: чтобы избежать спойлеров. Кей (Райан Гослинг), офицер полиции Лос-Анджелеса, отправляется на поиски Рика Декарда (Харрисон Форд). Злодея сыграет Джаред Лето, и остается надеяться, что тут у него выйдет лучше, чем в «Отряде самоубийц». Зато с уверенностью можно сказать, что фильм будет невероятно красивым: с Вильневым работает один из лучших современных операторов – Роджер Дикинс («Скайфолл», «Старикам тут не место», «О, где же ты, брат», «Побег из Шоушенка»). Человек легендарный: Дикинса 13 раз номинировали на «Оскар», но он его пока не получил.

2. «Двуличный любовник»

Режиссер Франсуа Озон

В главной роли Марина Вакт

В прокате с 19 октября

Самый странный фильм Франсуа Озона и далеко не самый удачный. Правильнее будет сказать, что это самый плохой из его фильмов, такая публичная полуторачасовая творческая мастурбация. Но обратить на него внимание все же стоит. Вы ведь обращаете внимание на аварии на дорогах? Вам вроде бы надо ехать дальше, но почему-то невозможно оторваться, и вы стоите и смотрите, а сзади вам гудят.

Молодая девушка Хлоя (модель Марина Вакт) все время болеет. Она обошла уже многих врачей, но никто не смог поставить ей диагноз, и тогда Хлоя идет к психиатру в надежде, что ее боль – всего лишь психосоматическое расстройство. Психиатр Поль (Жереми Ренье) хорош собой, и сначала он пытается вылечить Хлою, а потом становится ее любовником. Теперь они живут вместе, и девушка находит другого психиатра – брата-близнеца Поля, о котором он ей никогда не рассказывал. Луи тоже психиатр и тоже готов помочь Хлое, только метод его терапии – секс. Формально «Двуличный любовник» – это эротический триллер, хотя саспенса в фильме не много, а эротика откровенная и порнографическая. Не то чтобы это было минусом, но при слабом сюжете мешает. Озон снимает эротические сцены так, чтобы они были крайне дискомфортными для просмотра. В «Двуличном любовнике» всего одна красивая сцена секса, все остальные – с каким-нибудь «сюрпризом». Гипнотическое зрелище. Местами.

3. «Снеговик»

Режиссер Томас Альфредсон

В главной роли Майкл Фассбендер

В прокате с 23 ноября

Заслуживает безусловного внимания и экранизация популярного романа норвежского писателя Ю Несбё «Снеговик». Во-первых, «Снеговика» снимает режиссер Томас Альфредсон, автор одного из лучших шпионских фильмов последних лет «Шпион, выйди вон». Во-вторых, главные роли в фильме исполняют прекрасные Майкл Фассбендер и Ребекка Холл («Девушка в поезде», «Миссия невыполнима – 6»). Швед Альфредсон хорошо работает с литературным материалом, и его «Шпион» – одна из лучших экранизаций романа Ле Карре. В «Снеговике» тоже есть с чем поработать. Далеко не всегда из блестящих романов получаются блестящие фильмы, а вот из романов посредственных качественное кино выходит значительно чаще. У «Снеговика» есть все шансы стать отличным фильмом.

Роман Ю Несбё, несмотря на популярность, качественным не назовешь. Занимательный детективный сюжет спрятан под толстым слоем графомании. Это совсем не Томас Харрис, хотя и не Дарья Донцова. Несбё можно назвать эдаким Дэном Брауном детективной литературы. Однако и герой, и злодей автору удались, а значит у сценаристов есть фактура, и можно надеяться, что из «Снеговика» выйдет убедительная и очень страшная история. Главный герой – детектив Харри Холе (Майкл Фассбендер) вместе со своей напарницей (Ребекка Холл) расследует череду ужасных преступлений. Холе подозревает, что они имеют дело с первым в Норвегии серийным убийцей. Всех жертв объединяет одно: это замужние женщины, а рядом с каждым телом детективы находят снеговика... ≠