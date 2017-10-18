Потерявшая контроль китайская орбитальная станция упадет на Землю в ближайшие месяцы

Чуть больше года назад официальные представители Китайской народной республики сообщили о том, что потеряли контроль над своим первым космическим аппаратом класса орбитальной станции, «Тяньгун-1». Это значит, что аппарат рано или поздно упадет куда-то на Землю – и никто не знает, когда и куда. В мае этого года китайские специалисты заявили, что «Тяньгун-1» войдет в атмосферу в промежутке с октября 2017-го по апрель 2018-го.

Что ж, октябрь 2017-го в самом разгаре, значит вам пора начать поглядывать наверх.

«Тяньгун-1» был запущен в космос в 2011-м году. Это металлический аппарат весом 8,5 тонн и длинной в 10 метров. Его падение невозможно контролировать.

«Даже за пару дней до того, как спутник войдет в атмосферу, мы сможем определить время его падения с погрешностью в шесть-семь часов», – сказал в разговоре с The Guardian астрофизик Гарвардского университета Джонатан МакДоуэлл, – «А если мы не знаем, когда он упадет, соответственно, мы не знаем и где».

МакДоуэлл рассказал, что большая часть космической станции сгорит в атмосфере, однако некоторые ее части весом до 100 килограмм долетят до поверхности планеты. Малейшие изменения в атмосфере способны забросить обломки аппарата на тысячи километров от любой предполагаемой точки.

Но на самом деле говорить, что обломки представляют серьезную опасность для кого-либо – нельзя. Это не первый космический аппарат, который падает на Землю, и до сих пор ни один из них никого не покалечил. Кроме того, 71% нашей планеты скрыто под водой.

К слову, «Тяньгун» переводится как «Небесный дворец». Есть в этом некая ирония.