Посмотрите, как двухлетняя девочка ворует попкорн у принца Гарри

Британские СМИ опубликовали кадры с Invictus Game – международных соревнований для военнослужащих-инвалидов. На них видно, как двухлетняя девочка ворует попкорн у ничего не подозревающего принца Гарри, пока тот занят разговором.

Это продолжалось в течение минуты, пока член королевской семьи не понял, что происходит. Сначала Гарри в шутку сделал вид, что отбирает ведерко, а потом начал гримасничать, развлекать и угощать девочку попкорном.

Героиня видео двухлетняя Эмили Хенсон – дочь друга принца Гарри, паралимпийца Дэвида Хенсона.