Посмотрите, как двухлетняя девочка ворует попкорн у принца Гарри

Британские СМИ опубликовали кадры с Invictus Game – международных соревнований для военнослужащих-инвалидов. На них видно, как двухлетняя девочка ворует попкорн у ничего не подозревающего принца Гарри, пока тот занят разговором.
He's not watching, he's not watching. Oops, he's watching. pic.twitter.com/X7mR00ndFs— The Telegraph (@Telegraph) September 28, 2017
Это продолжалось в течение минуты, пока член королевской семьи не понял, что происходит. Сначала Гарри в шутку сделал вид, что отбирает ведерко, а потом начал гримасничать, развлекать и угощать девочку попкорном.
Героиня видео двухлетняя Эмили Хенсон – дочь друга принца Гарри, паралимпийца Дэвида Хенсона.