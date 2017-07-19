20 лучших ролей Тома Круза за всю карьеру

20. «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО»

Кэмерон Кроу, 2001

Богатый и успешный Том Круз попадает в автомобильную катастрофу, после которой, изуродованный, тщетно пытается найти сочувствие у бывших друзей и подружки. Он решается на операцию, после которой все вроде бы возвращается на круги своя – но вскоре герой окунается в еще большее безумие.

19. «ДНИ ГРОМА»

Тони Скотт, 1990

Многообещающий новичок кольцевых гонок NASCAR, Том Круз вступает в борьбу с опытными противниками. Все идет не так, как хотелось бы, зато Круз встречает женщину своей мечты – и это Николь Кидман.

18. «ВСЕ ВЕРНЫЕ ХОДЫ»

Майкл Чапман, 1983

Горячая голова и звезда школьной футбольной команды, молодой (всего-то 21 год) Том Круз мечтает уехать из своего захолустного городка. Но встречает проблемы: у тренера и главной красавицы школы другие планы на парня.

17. «ЦВЕТ ДЕНЕГ»

Мартин Скорсезе, 1986

Акула бильярда Пол Ньюман берет под крыло молодого и дерзкого Тома Круза, чтобы научить зарабатывать большие деньги на столах. Но хотя новичку и не занимать таланта, ему никак не удается обуздать собственный нрав. Что рано или поздно приводит к противостоянию между учителем и учеником.

16. «ФИРМА»

Сидни Поллак, 1993

Молодой и честолюбивый адвокат (Том Круз) устраивается в юридическую фирму на фантастических условиях. Однако вскоре выясняет, что его боссы работают на мафию и не может с этим смириться. Талантливая экранизация одноименного романа Джона Гришэма.

15. «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»

Бен Стиллер, 2008

Загримированный до неузнаваемости в лысеющего наглого голливудского продюсера, Том Круз следит за съемками самого дорогого (и нелепого) фильма о войне за всю историю.

14. «СОУЧАСТНИК»

Майкл Манн, 2004

Любящий джаз наемный убийца (Том Круз) держит в плену обладающего впечатляющими навыками вождения таксиста, чтобы быстро добираться от одной цели к другой. Актер блестяще справляется с ролью антигероя в напряженной ленте Майкла Манна.

13. «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАРНЕЙ»

Роб Райнер, 1992

Лейтенант ВМС США и начинающий адвокат Круз должен защищать в суде двух военнослужащих, предположительно убивших сослуживца. Но начиная разбираться в деле, обнаруживает ряд странностей.

12. «КОКТЕЙЛЬ»

Роджер Дональдсон, 1988

Молодой и самоуверенный бармен растворяется в мире легких денег и секса, пока не встречает девушку, которая ему не по зубам. Фактически, «Топ Ган» – только в мире коктейлей.

11. «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»

Барри Левинсон, 1988

Бизнесмен и эгоистичный плут Том Круз учится эмпатии и состраданию благодаря своему брату-аутисту (Дастин Хоффман, между прочим). Получилось настолько убедительно, что лента взяла сразу четыре «Оскара».

10. «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»

Стэнли Кубрик, 1999

Этот фильм Стэнли Кубрика – последний, в котором Том Круз и Николь Кидман снялись, когда еще были вместе. Это история о семейной паре: двух людях, через сексуальные желания открывающих темную правду друг о друге.

9. «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

Нил Джордан, 1994

Том Круз впервые играет злодея: блондина в роскошных рубашках, а по совместительству – бессмертного, лишенного морали вампира Лестата.

8. «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»

Стивен Спилберг, 2002

Используя новые технологии, полицейский из недалекого будущего ловит преступников еще до того, как они успеют совершить преступление. Его карьера заканчивается в тот момент, когда он сам получает обвинение в еще не совершенном убийстве. Карьера заканчивается – проблемы начинаются.

7. «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»

Оливер Стоун, 1989

Экранизация автобиографической книги Рона Ковика о ветеране Вьетнама, который стал антивоенным активистом. У Круза – центральная роль. У фильма – два премии «Оскар» и четыре «Золотых глобуса».

6. «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»

Даг Лайман, 2014

Неумирающий пресс-секретарь открывает в себе удивительные способности, которые помогут выжить человечеству. Будь у «Дня сурка» пулеметы и свирепые пришельцы – возможно, он выглядел бы как-то так.

5. «Миссия: невыполнима»

Брайан де Пальма, 1996

Зрелищный и изобретательный фильм, с которого Том Круз начал карьеру одного из главных героев боевиков современности.

4. «МАГНОЛИЯ»

Пол Томас Андерсон, 1999

В этой выдающейся ленте Андерсона Том Круз играет довольно жалкого телеведущего со скелетами в шкафу и довольно чувствительной скрытой стороной характера.

3. «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»

Кэмерон Кроу, 1996

Наполовину ситком, наполовину интроспективная драма, этот филь доказал что Круз может справиться со взрослой ролью, сохранив при этом свое уникальное обаяние.

2. «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»

Пол Брикман, 1983

Именно фильм Брикмана сделал Тома Круза актером первой величины и до сих пор считается одной из самых выдающихся его ролей. 21-летний актер сыграл старшеклассника, чья встреча с проституткой обернулась для него массой проблем.

1. «ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК»

Тони Скотт, 1986

Легендарная, вечная и одна из главных ролей в карьере Тома Круза, на долгие годы вперед определившая сам архетип его персонажа. Каждый молодой актер мечтает сыграть такого парня, как лейтенант Пит «Маверик» Митчелл.