Лучшие и худшие боевики с Томом Крузом за последние 7 лет

Наступило лето, а значит, Том Круз снова дерется и стреляет в ближайшем от вас кинотеатре. Звучит знакомо, однако еще десять лет назад он не был таким привычным героем боевиков, каким мы знаем его сегодня. Он, конечно, играл шпионов, носил оружие и пилотировал самолеты тут и там. Но вместе с тем – брался за рискованные роли, играя уязвимых («Магнолия», «С широко закрытыми глазами»), харизматичных («Джерри Магуайер») и сатирических («Солдаты неудачи») персонажей. Работал с режиссерами и актерами, бросавшими вызов его статусу лидера. Редкой константой в этом разнообразии была улыбка, которую он натренировал еще на ранней стадии своей карьеры, и солнцезащитные очки. Но его слава слегка померкла в период со съемок «Войны миров» до скандало, связанным с его увлечением саентологией.

Последние семь лет Круз не отходил далеко от ролей в боевиках. С одной стороны, это разочаровывает, с другой, говорит о том, что актер хочет вернуть былую славу – единственным способом, который ему знаком. Хотя ему уже стукнуло 54, Том Круз, как акула, не может остановиться. Самостоятельно выполняет трюки и тратит массу усилий, чтобы смотреться в кадре по-прежнему блестяще.

Он берется за множество франшиз и новых фильмов, тем не менее, они не всегда приносят актеру желаемый результат. Esquire разобрал фильмы с Томом Крузом за последние семь лет и проанализировал их главные слагаемые: накал действия, мотивацию персонажа и глубину роли актера.

«ОБЛИВИОН» (2013)

Персонаж: Джек Харпер

Мотивация: После войны с пришельцами, окончившейся 60 лет назад, Земля практически необитаема. Немногочисленные выжившие люди перебрались на орбитальную станцию. Не расставаясь с кепкой New York Yankees, Харпер следит за техническим состоянием дронов, охраняющих гидроэлектростанции – последний источник энергии человечества.

Анализ: Круз ввязывается в драку с собственным двойником, палит из пушек и гримасничает, разрываясь между героинями Андреи Райзборо и Ольгой Куриленко, но оживить достаточно вялое повествование у него не выходит. Да, у его героя есть несколько напряженных экшн-сцен. Но для фильма, вдохновленного основополагающими для научной фантастики лентами вроде «Планеты обезьян» (1968), персонажу Круза не хватает действительно впечатляющего момента откровения. Он будто искусственный, как его двойник.

«РЫЦАРЬ ДНЯ» (2010)

Персонаж: Рой Миллер

Мотивация: Снискав репутацию самого надежного и ответственного тайного агента в мире, Миллер получает в руки технологичную батарею – ключ к созданию неисчерпаемого источника энергии. Естественно, находится много желающих ею завладеть. Миллер сбегает от преследователей вместе с очаровательной незнакомкой (Камерон Диаз), чтобы защитить изобретение, а заодно найти и покарать главного злодея.

Анализ: Вот главный герой скрывается на острове, на котором, как он считает, его никто не найдет. Минутой позже он улетает с острова на вертолете, спасаясь от вражеских ракет. Затем – садится на поезд, идущий в Австрию. Мчится на мотоцикле сквозь Испанию, нагоняемый разъяренными быками. Актер находится на пике формы и с легкостью демонстрирует это зрителю. Достаточно нелепый дуэт Круза и Диаз удерживает вместе химия обоих актеров. Этот не склонный к размышлениям фильм – отличное доказательство того, что Круз способен управлять любым транспортным средством при любых обстоятельствах, а главное – удерживать наше внимание, даже когда здравый смысл твердит: «не стоит это смотреть».

«ДЖЕК РИЧЕР» (2012)

Персонаж: Джек Ричер

Мотивация: Бывший военный следователь Ричер появляется в Питтсбурге, чтобы отстоять репутацию бывшего военного снайпера, которого подставили и обвиняют в убийстве. Цель Ричера – найти настоящего убийцу.

Анализ: Герой Круза выглядит недовольным – еще бы, чтобы докопаться до правды, ему приходится плясать вокруг некомпетентных коррумпированных полицейских. На его пути возникают сложности – чаще всего в виде группы громил. Тяжело вздохнув, главный герой подробно описывает, как разделается с каждым из них, а затем претворяет обещанное в жизнь. Ричер находит изобретательные способы убивать – например, использует голову одного негодяя, чтобы вырубить другого, – но нет большого удовольствия в том, чтобы за этим наблюдать. Нам не хватает неожиданности – у главного героя все слишком просчитано и предсказуемо.

«МУМИЯ» (2017)

Персонаж: Ник Мортон

Мотивация: Мортон ненароком пробуждает от вечного сна дочь фараона и оказывается проклят – теперь он лишь оболочка для бога смерти Сета. Он должен найти способ обезвредить заклятье, пока зло полностью не завладело его телом.

Анализ: Главному герою не составляет большого труда уговорить своего напарника сунуться с исследовательскими целями в полную вооруженных повстанцев иракскую деревушку. Естественно, их встречает плотный огонь. Круз демонстрирует свои способности, уворачиваясь от пуль, бегая по крышам и без особенных последствий переживая воздушную атаку. Но это – еще цветочки. Вскоре актер уже болтается, как кукла, в нулевой гравитации в падающем самолете, а чуть позже – выскакивает из кувыркающейся по холму машины «Скорой помощи». И не собирается останавливаться. Проблема в том, что все комические моменты сценаристы приберегли для героя Джонсона, а нарративное повествование – для Рассела Кроу. Круз оказывается в странной ситуации, когда его герою и заняться толком нечем, кроме как бегать от зловещей принцессы.

«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (2014)

Персонаж: Уилл Кейдж

Мотивация: Пиарщик вооруженных сил Уилл Кейдж вынужден ввязаться в бой и выполнить задание: уничтожить источник энергии инопланетян, без особых потерь захватывающих Европу. До тех пор, пока ему это не удастся, он будет просыпаться в один и тот же день, застряв во временной петле.

Анализ: Хороший пример того, каким захватывающим может быть кино с Томом Крузом, когда его персонаж – не самый умный и смелый в кадре. Хотя бы первое время. Он играет парня, который вынужден бороться с самим собой, – Кейдж не способен отключить предохранитель на оружии и не выносит вида крови. Но шаг за шагом, переживая один и тот же день десятки раз, он приобретает хорошо известную нам дерзость и в конце концов превосходит других солдат на поле боя. Главный герой жертвует собой снова, и снова, и снова – чтобы спасти все человечество. Что еще нужно зрителю?

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (2001) и «ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (2015)

Персонаж: Итан Хант

Мотивация: Итан и его команда идут по пятам за бывшими сотрудниками российского правительства, которые то украдут коды от запуска ядерных ракет, то взорвут Кремль, то внесут хаос в руководство Международного валютного фонда. В последней серии Хант противостоит международной организации негодяев, планирующих установить новый мировой порядок с помощью серии террористических актов.

Анализ: Вот Круз взбирается по стене Бурдж Халиф в Дубае – самого высокого здания в мире. Одна из его магнитных перчаток вышла из строя. Герою нужно пробраться в центр управления охранными системами. Эта сцена не была бы такой захватывающей, будь она нарисована на компьютере – но мы знаем страсть Круза к исполнению трюков живьем. Несколько лет спустя жизнь актера снова висит на волоске, а он сам – на двери взлетающего военного самолета. Несмотря на то, что серия «Миссия невыполнима» весьма немолода (первый фильм вышел в 1996 году), Том Круз продолжает удивлять зрителя, в каждом новом приключении рискуя жизнью чуть больше, чем раньше.