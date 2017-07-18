Кристофер Нолан объяснил, почему в большинстве фильмов с Томом Харди у актера скрыто лицо

Как выяснилось, лицо британского актера Тома Харди не просто так скрыто маской в большинстве его фильмов. Режиссер фильма «Дюнкерк» (а также «Темного рыцаря» и «Интерстеллара») Кристофер Нолан считает, что Харди одними глазами способен выразить больше эмоций, чем многие другие актеры всем телом.

И надо сказать, эта теория неоднократно подвергалась проверке – и выдерживала ее. Вспомните, как Харди играл злодея Бейна в картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Тогда актер носил маску, закрывающую большую часть лица и приглушающую голос.

«Я был потрясен тем, что Харди делал в «Темном рыцаре», используя только глаза и брови», – рассказал Нолан в интервью Press Association.

Логично, что в следующем своем фильме с участием Харди Нолан захотел поднять планку. Возможно, этим и объясняется роль пилота, которого британский актер сыграет в «Дюнкерке». «Я подумал – а давайте посмотрим, что он сможет сделать безо лба, без бровей, возможно, даже без глаза», – сказал Нолан. По мнению режиссера, это станет настоящей проверкой актерского мастерства Харди.

Хотя в трейлере «Дюнкерка» на самом деле можно увидеть лицо актера – но оно появляется лишь на секунду.

Фильм выходит в прокат уже 20 июля.