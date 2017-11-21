Том Харди завел Instagram

Звезда «Выжившего» и «Дюнкерка» не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ, поэтому появления актера в Instagram никто не ожидал.

A post shared by Tom Hardy (@tomhardy) on Nov 26, 2017 at 11:06pm PST

Том Харди завел официальный верифицированный аккаунт около недели назад и опубликовал первый снимок 21 ноября. Сейчас у него на странице уже 12 фотографий, большая часть которых обработана в черно-белом цвете. Харди немногословен: к снимкам нет ни подписей, ни хэштегов, ни геотегов, даже люди в кадре не отмечены.

A post shared by Tom Hardy (@tomhardy) on Nov 25, 2017 at 11:57am PST

За неделю на Харди подписались уже более 100 тысяч человек. Сам он, впрочем, никого не читает.

A post shared by Tom Hardy (@tomhardy) on Nov 24, 2017 at 3:50pm PST