Том Харди завел Instagram

Звезда «Выжившего» и «Дюнкерка» не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ, поэтому появления актера в Instagram никто не ожидал.
Том Харди завел официальный верифицированный аккаунт около недели назад и опубликовал первый снимок 21 ноября. Сейчас у него на странице уже 12 фотографий, большая часть которых обработана в черно-белом цвете. Харди немногословен: к снимкам нет ни подписей, ни хэштегов, ни геотегов, даже люди в кадре не отмечены.
За неделю на Харди подписались уже более 100 тысяч человек. Сам он, впрочем, никого не читает.