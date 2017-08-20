Том Харди, возможно, сыграет штурмовика в новых «Звездных войнах»

Актер Джон Бойега (Финн из седьмого эпизода саги «Звездные войны») выступил в эфире BBC Radio 4, где должен был рассказать о своем новом фильме Detroit. Но ведущий, конечно же, свернул разговор в сторону «Звездных войн». На вопрос, сыграют ли в восьмом эпизоде принцы Ульям и Гарри, Бойега отшутился: «Думаю, эту сцену вырежут».

Этот вопрос возник после того, как в сети была опубликована фотография со съемок нового эпизода «Звездных войн»: на ней видно, что наследники королевской семьи гостили на съемочной площадке фильма. Эта фотография породила волну слухов, самый популярный из которых – Уильям и Гарри сыграют в одной из сцен фильма имперских штурмовиков.

Некоторое время назад подобный слух сам запустил актер Том Харди – он то ли в шутку, то ли в серьез заявил, что сыграет в «Последнем джедае» штурмовика, приятеля Финна. Также, как это сделал Дэниэл Крейг – в «Пробуждении силы» именно Крейг, оставшись неузнанным, сыграл штурмовика, на котором Рей впервые попробовала свои джедайские способности.

«Я устал от этих секретов. Они (принцы Уильям и Гарри. – Esquire) приезжали на съемки. Они были там. Я устал это скрывать. Думаю, эта информация утекла бы так или иначе. Есть фотографии, в конце концов. Каждый раз, когда мне задают этот вопрос, я вынужден юлить. Они были там. И Том Харди там был», – сказал Бойега в эфире BBC Radio 4.

«Звездные войны: Последние джедаи» выйдет в прокат 14 декабря 2017 года.