Посмотрите на Алисию Викандер в роли новой Лары Крофт

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» – перезапуска франшизы о расхитительнице гробниц. Главную роль сыграет шведская актриса Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.», «Джейсон Борн» и «Девушка из Дании», за роль в которой девушка получила «Оскар»). Ее отца сыграл Доминик Уэст (сериалы «Прослушка», «Любовники»).

Новый фильм, очевидно, станет первым в серии о Ларе Крофт: он расскажет о том, как главная героиня отправляется в путешествие, чтобы узнать обстоятельства гибели отца, известного археолога.

Релиз фильма назначен на 2018 год.