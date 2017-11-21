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Time назвал 10 лучших гаджетов года. Новый iPhone на втором месте


Nintendo Switch

Журнал Time опубликовал список десяти лучших гаджетов этого года. Почетное первое место сотрудники издания отдали игровой приставке Switch от Nintendo. Журналисты оценили возможность использовать консоль как дома, так и за его пределами, а также заявили, что набор игр для SwitchSuper Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Breath of the wild, – отправляет конкурентов «в нокаут».

Второе место занял смартфон iPhone X за безрамочный интерфейс и технологию Face ID, которые «установят новый стандарт для телефонов».

Третье место досталось ноутбуку Surface Laptop от Microsoft. Это первый «настоящий лэптом», а не гибрид планшета и ноутбука этой компании. В Time отметили элегантный дизайн устройства, высокое разрешение, заряд батареи и систему безопасности.

Четвертое и пятое место заняли квадрокоптер DJI Spark и Samsung Galaxy S8. Также в рейтинг попали (в порядке возрастания): Super Nintendo Entertainment System, колонка Amazon Echo, приставка Xbox One X, часы Apple Watch 3 и фотоаппарат Sony Alpha A7R III.

s.zuev
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