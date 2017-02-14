Поезд в никуда

Дэнни Бойл и Юэн МакГрегор расстались в конце 90-х, как расстаются рок-звезды: из-за мелочи, но громко и надолго. Они сделали вместе три фильма, потом Бойл не позвал МакГрегора сниматься в «Пляже» (в фильме сыграл Леонардо ДиКаприо), старый друг обиделся — и они не разговаривали 15 лет. Помирились они тоже как рок-музыканты, но постаревшие: Бойл нашел повод — задумал экранизировать «Порно» Ирвина Уэлша, продолжение «На игле» (Trainspotting), наладил мосты с МакГрегором и тот согласился тряхнуть стариной.

Это задает тон всему фильму: и с точки зрения создателей, и с точки зрения персонажей это история про постаревших хулиганов, которые вспоминают былые времена, а еще пытаются разобраться, что им делать сегодня. Бойлу 60, и он не скрывает, что его ужасает ход времени: «Когда ты стареешь, время пугает. Если время — это линия, это же страшно: что, получается, все лучшее уже было, вот там, в начале?! Но с другой стороны, ты больше ценишь петли, как все закольцовывается, связь начала и конца». «На игле 2» (Т2 Trainspotting) не скрывает своей ностальгической натуры. Но если сейчас в кино в основном ностальгируют для других — как «Звездные войны» вспоминают свое прошлое ради фанатов — то Бойл (а еще МакГрегор, Бремнер, Миллер и Карлайл) делает это для себя.

События в фильме разворачиваются 20 лет спустя. Сбежавший от своих друзей с сумкой с 16 тысячами фунтов Марк Рентон возвращается в Эдинбург из Амстердама, где у него была комфортная жизнь, стабильная офисная работа и жена. Его бывший лучший друг, Кайфолом, встречается с юной девушкой из Болгарии и вместе с ней шантажирует богачей: она оказывает им секс-услуги, а он снимает все это на скрытую камеру, и потом показывает запись жертве и просит заплатить, чтобы видео ненароком никто не увидел. Кочерыжка слез с героина, но с мирной жизнью у него не ладится — на работе он не задерживается и пособие по безработице тоже не может получить, так что он садится снова. Бигсби все 20 лет просидел в тюрьме за убийство, и сильнее прочих героев обижен на Марка за украденные деньги.

В «Порно» Уэлша герои решили заработать тем, что начали снимать кино для взрослых, в Trainspotting 2 они занимаются другим мелким бизнесом: строят бордель, замаскированный под сауну. Все четверо, кстати, встречаются в одном помещении только в самом конце — Бойл подводит зрителя к этому два часа.

Снимать продолжение картины, определившей целое поколение — задача почти невыполнимая. «На игле» был главным фильмом эпохи Cool Britannia, это был фильм против консьюмеризма и консервативного правительства, воспевающий жизнь рабочего класса. Это был фильм про жизнь и молодость, а не про наркотики — хотя для многих зрителей он стал культовым как раз благодаря героиновому шику.

Бойл понимает, что второй «На игле» не снять — и в целом даже не пытается.

Тем не менее, на отсылки к первой части режиссер не скупится. Они есть в саундреке: Underworld записали для «На игле 2» новую версию Born Slippy, а Prodigy сделали ремикс на Lust for Life (справедливости ради надо отметить, что новое тоже есть: одну из главных тем написало молодое шотландское трио Young Fathers). Наконец, Бойл просто-напросто вклеивает сцены из первого фильма. Герои периодически оборачиваются на старые пейзажи и видят самих себя в молодости, скажем, бегущими по улицам Эдинбурга. И в этот момент «Т2» начинает трещать по швам. Дело даже не в том, что первый фильм был снят лучше (ко второму трудно придраться с технической точки зрения), а в том, новый фильм по сравнению со старым начинает казаться обманом, неловкой подменой — как будто старых друзей заменили бессмысленными фарфоровыми куклами. МакГрегор читает новую версию монолога про «выбирай жизнь», только в этот раз объектами презрения выступают Facebook, цифровая травля и телефоны Samsung. При этом герой сидит в выходном костюме с девушкой в ресторане. Несмотря на то, что в основе «На игле 2» лежит личная ностальгия, это все равно ностальгия — и, как от старого друга, который пересказывает одни и те же байки, хочется услышать что-то новое, от фильма ждешь хоть чего-нибудь. Но он не говорит ничего.

Бойл все еще хороший режиссер и чувство стиля и ритма его не подводят: тут, например, все еще полно точных визуальных решений вроде стоп-кадров, неожиданных ракурсов или текста, всплывающего на экране; это динамичное, подвижное кино. Но при этом «На игле 2» — просто плохая история. В попытке отложить встречу четырех героев (то, ради чего все затевалось) до самого конца, Бойл бросает им все новые и новые препятствия и придумывает все новые сюжетные повороты, которые не складываются ни во что цельное.

Те, кто ждал этой встречи 20 лет, найдут, чему порадоваться. Для остальных это просто два часа бонусных сцен на диске с любимым фильмом. Да, это отличные сцены, и ребята те самые, и ужасно приятно на них посмотреть — но как отдельное произведение «На игле 2» просто не работает. Можно сказать, что это участь всех сиквелов, но это неправда — и тому есть множество примеров. На один из удачных сиквелов, кстати, Бойл намекает названием T2 Trainspotting. Там Арнольд Шварценеггер играл киборга и показывал большой палец, пока тонул в расплавленном металле — и к этому накалу страстей «Т2» Дэнни Бойла не подбирается даже близко. ≠