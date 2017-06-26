Как перестать отвлекаться на свой iPhone

Если ваше увлечение телефоном в последнее время напоминает одержимость, есть простой способ решить эту проблему. Издание Lifehacker цитирует Тристана Харриса, бывшего дизайнера Google, а ныне главу некоммерческого движения The Time Spent, нацеленного на освобождение наших умов от отвлекающих факторов цифровой эпохи.

По словам Харриса, современные технологии устроены так, чтобы вызывать привыкание и захватывать наше внимание. Он говорит о ярких и эстетически привлекательных иконках и интерфейсах. «Когда мы вытаскиваем телефон из кармана, чтобы проверить уведомления, мы будто включаем игровой автомат», – говорит Харрис.

Глава The Time Spent советует перевести телефон в черно-белый режим: «Instagram и Snapchat станут намного менее привлекательными в таком виде». Соответствующая настройка уже есть в вашем телефоне – по сути, это специальный режим для слабовидящих и людей, не различающих цвета.

Чтобы включить черно-белый режим, зайдите в в «Настройки» – «Основные» – «Универсальный доступ» – «Адаптация дисплея» и поставьте «Вкл» в настройке «Светофильтры».

Как это работает? Как только ваш дисплей потеряет в цветах, он станет менее привлекательным. Тревожные красные пузыри уведомлений перестанут конкурировать за ваше внимание. Синие сообщения Twitter или голубые Telegram также будет сложнее заметить.

Если в двух словах: все эти крошечные отвлекающие факторы, превращающие вашу жизнь в захватывающую компьютерную игру, сойдут на нет.

Оригинал текста опубликован в британском Esquire.