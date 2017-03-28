HBO возобновил работу над третьим сезоном «Настоящего детектива»

Третий сезон «Настоящего детектива» оказался под вопросом после выхода в 2015 году второй части антологии, которая встретила холодный прием у критиков и не смогла повторить успех оригинальных серий с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном. Но, по всей видимости, HBO все-таки решил вернуть сериал на экраны.

Как сообщает Entertainment Weekly, создатель «Детектива» Ник Пиццолатто написал сценарии как минимум к двум эпизодам нового сезона. Кроме того, к шоу присоединился лауреат премии «Эмми» Дэвид Милч («Полиция Нью-Йорка», «Дэдвуд», «Удача»).

«Каким будет сотрудничество Пиццолатто и Милча, неясно. Очевидно, что ключевым моментом стал опыт Милча как сценариста, но выступать в качестве шоураннера он не будет (на этом этапе у «Детектива» еще нет шоураннера). Также стоит помнить, что будущее третьего сезона пока что довольно туманное», – пишет EW.

В прошлом году руководство HBO заявило, что провал второго сезона «Настоящего детектива» связан с тем, что сериал запускался в большой спешке. Также сообщалось, что Пиццолатто займется другими проектами на канале.

Кстати, Мэттью Макконахи не прочь вернуть на экраны своего персонажа, детектива Раста Коула. Актер заявил, что при хорошем сценарии не сомневался бы ни секунды.