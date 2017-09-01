Стали известны подробности о третьем сезоне «Настоящего детектива»

Телеканал HBO официально анонсировал выход третьего сезона «Настоящего детектива», и раскрыл некоторые подробности о новых сериях шоу.

Как сообщает The Hollywood Reporter, действие сериала развернется в сельской местности в окрестностях Озарка, штат Миссури. Новый сезон расскажет об ужасающем преступлении, о тайне, которой уже несколько десятилетий, а кроме того, охватит сразу три временных периода.



Махершала Али

Главную роль – детектива Уэйна Хейса из Арканзаса, – исполнил Махершала Али, обладатель «Оскара» за роль в фильме «Лунный свет».

Официальная дата премьеры нового сезона пока не названа. Журналисты THR предполагают, что HBO покажет шоу в 2018, как компенсация за отсутствие в этом году «Игры престолов».