Дональд Трамп напал с кулаками на CNN. Буквально

Действие 28-секундного ролика происходит возле боксерского ринга. На нем видно, как Трамп подбегает к человеку, чье лицо закрыто логотипом CNN, валит его на пол и начинает избивать. В конце видео логотип CNN меняется на FNN — Fraud News Network («мошенническая новостная сеть» — аллюзия на «кабельную новостную сеть»).

Видео было опубликовано в личном твиттере Трампа и в официальном аккаунте президента США (@POTUS).

Откуда американский президент взял этот ролик, неизвестно, однако за несколько дней до этого он был опубликован на посвященной Трампу странице Reddit и получил широкую популярность среди почитателей эксцентричного политика.

Оригинальное видео датируется 2007-м годом — это фрагмент из битвы миллиардеров на WrestleMania, где Дональд Трамп дрался с рестлером-магнатом Винсентом Макмэном.

Провокационный твит вызвал массу критики, в прессе уже звучат обвинения в том, что президент таким образом призывает нападать на работников СМИ. В Белом доме заявили, что медиа не слишком справедливо относятся к Трампу и выразили надежду, что никто не воспринимает ролик как угрозу.

В CNN американскому лидеру посоветовали заняться своей работой — например, подготовкой к первой встрече с Владимиром Путиным и налаживаем отношений с Северной Кореей. «Это печальный день, когда президент Соединенных Штатов поощряет насилие против репортеров. Мы будем продолжать делать свою работу. Ему следует начать делать свою», — говорится в официальном заявлении канала.

Конфликт Трампа со американскими СМИ начался еще во время предвыборной гонки и уже перерос в полноценную войну.

Неделю назад президент США стал героем еще одного медиа-скандала, когда грубо отозвался о журналистах NBC. Он написал у себя в твиттере: «Я слышал, низкорейтинговая „Morning Joe“ плохо обо мне отзывается (больше ее не смотрю). Как же тогда вышло, что сумасшедшая Мика с низким IQ вместе с психопатом Джо приходили ко мне в поместье Мар-о-Лаго три дня подряд в канун Нового Года и просили принять их? Она истекала кровью после подтяжки лица. Я сказал: нет!»

Позже, правда, он добавил, что «сумасшедший Джон и тупая как пробка Мика, по сути, неплохие люди, просто их низкорейтинговой программой управляют боссы из NBC».

Мика Бжезински и Джо Скарборо — соведущие программы Morning Joe, которая часто критикует избранного президента. Мика Бжезински — дочь покойного советника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, а Джо Скарборо — в прошлом политик и конгрессмен от Республиканской партии.

Трамп уже давно называет CNN исключительно «фейковыми новостями», и в конце июня у него появился аргумент в свою пользу. 22 июня канал опубликовал ложный материал о связях предвыборного штаба президента с Российским фондом прямых инвестиций. CNN отозвал новость, а три журналиста, причастные к написанию статьи, были уволены.