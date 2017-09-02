Мэтт Деймон рассказал, как Трамп попадал в кино

В интервью изданию The Hollywood Reporter актер Мэтт Дэймон рассказал о том, каким образом американский президент оказался в таком количестве телешоу, сериалов и кино (всего у Трампа не менее 15 камео). По словам Дэймона, в обмен на возможность провести съемку в Башне Трампа или других зданиях, принадлежащих миллиардеру, Трамп просил дать ему небольшую роль в ленте. Правда, иногда после съемок эту сцену вырезали.

Так, Дональд Трамп участвовал в съемках фильма «Запах женщины» (1992), однако эпизод с ним так и не добрался до большого экрана:

«Суть в том, что если ты хочешь снимать в одном из его (Трампа. – Esquire) зданий, ты должен дать ему роль. Режиссер Мартин Брест должен был написать какую-то сцену с ним для «Запаха женщины». На съемки потратили целый час: Дональд Трамп входит в комнату, Аль Пачино говорит ему что-то вроде «Здравствуйте, мистер Трамп!» – обязательно нужно назвать его по имени – и сразу выходит. Думаю, в «Один дома 2» сцену с ним просто решили оставить.

Подборка всех камео Дональда Трампа есть на Youtube.