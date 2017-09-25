«Человек-ракета» и «старый маразматик»: диалог, который грозит миру ядерной войной

Последние месяцы американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын не упускают возможности пригрозить друг другу – в публичных выступлениях, в прессе или в Twitter. Мы собрали самые яркие их высказывания за последнее время.

ДОНАЛЬД ТРАМП:

«Никто не демонстрировал большего презрения к другим нациям и благу собственного народа, чем порочный режим Северной Кореи. Он ответственен за голодные смерти миллионов северокорейцев, за тюремные заточения, пытки, убийства и угнетение бесчисленного количества жизней».

«Безрассудное стремление Северной Кореи к обладанию ядерным оружием и баллистическими ракетами грозит всему миру невообразимыми потерями»

«Возмутительно, что некоторые нации намерены не только торговать с подобным режимом, но и вооружать его, поставлять припасы и финансировать страну, которая вовлекает мир в ядерный конфликт».

«Ни одна нация не заинтересована в том, чтобы эта кучка преступников вооружилась ядерным оружием и ракетами».

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«Соединенные Штаты обладают огромной силой и терпением, но если нам придется защищать себя и своих союзников, то у нас не будет иного выхода, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета ведет самоубийственную для себя и своего режима миссию».

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«Ким Чен Ын, очевидно, безумец, который спокойно морит голодом и убивает свой народ. Ему предстоит пройти через такие испытания, с которыми он не сталкивался никогда раньше!»

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«Только что послушал выступления министра иностранных дел Северной Корею в ООН. Если он будет повторять мысли маленького Человека-ракеты, они здесь надолго не задержатся!».

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КИМ ЧЕН ЫН:

«Я уверенно укрощу сумасшедшего американского маразматика огнем».

«Испуганная собака лает громче».

«Его замечания напоминают мне о таких выражениях как «политический обыватель» и «политический еретик», которые были в моде во время предвыборной кампании Трампа».

«Он не подходит для роли верховного главнокомандующего страны… Безусловно, этот жулик и гангстер наивно играет с огнем».

«Действие – лучший способ наказать маразматика, который не хочет слышать, а только говорит все, что захочется».

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«Я много думаю о том, какого ответа он ждал, когда позволил таким эксцентричным словам сойти со своего языка. В любом случае, чего бы не ожидал Трамп, он столкнется с тем, что превзойдет любые его ожидания».