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Рисунок Трампа продан на аукционе за $29 тыс.

Капля в море, но приятно же, когда тебя ценят.

В 2005 году на одном из благотворительных мероприятий нынешний президент США Дональд Трамп сделал набросок, изображающий очертания домов Нью-Йорка с Trump Tower в центре. Именно этот рисунок в четверг ушел с молотка на аукционе Нейта Сандерса. Стартовая цена лота составляла $9 000, в итоге он был продан за $29 000, сообщает «Интерфакс».

Рисунок сделан черным маркером и обрамлен в золотую раму. Под ним стоит автограф Трампа.

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ФотографияGetty Images
s.zuev
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