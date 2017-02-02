Порнометражный фильм

Фильм «Меган и сфабрикованное дело» начинается со сцены, в которой Дональд Трамп и журналистка Меган Келли о чем-то спорят посреди обшарпанного конференц-зала.

«Вы отвратительны», — говорит она.

«Поговори об этом с моей рукой», — отвечает Трамп. Он ворчит, что все женщины вокруг только и болтают о том, чтобы он был «политически корректным». Но он имеет право говорить все, что считает нужным.

Келли смотрит на него, держит руки на боках, и кажется, в ее жестах нет ни грамма сомнения. Через десять минут, обнаженная, она лежит на кожаном диване, и ее с двух сторон имеют темнокожие парни. Ребята из охраны Трампа — это подарок для Келли, которая, с его слов, нуждается в «свежей крови». Сам Трамп наблюдает за происходящим из окна. Фильм заканчивается, когда журналистка, которую играет порнозвезда Чери Девиль, достигает оргазма.

Это пародия на распри журналистов и Трампа в его Twitter, а межрасовый секс символизирует отрицательное отношение президента к мигрантам, объясняют руководители студии Dogfart Productions, которая выпустила этот фильм. «Меган и сфабрикованное дело» (2015) — одна из первых пародий на нынешнего президента США.

Теперь же ролики о Трампе снимают чуть ли не все ведущие порностудии. Hustler в 2016 году представила фильм «Дональд» с ветераном порно Эваном Стоуном в главной роли. В Brazzers сняли тетралогию «XX Восхождение». PornHub (запрещен в России, — Esquire.) и студия виртуальной реальности BaDonikVR создали «Секс-пародию на Дональда Трампа», которая стала самой популярной политической пародией в сети за прошлый год.

Конечно, каждый президент в современной истории США косвенно становился героем подобных видео. Актеры изображали Барака Обаму и Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и бывшего госсекретаря Хилари Клинтон. Но статистика с порносайтов указывает на то, что Трампу нет равных. Он сеет распри, его цвет кожи и прическу легко подделать. «Трамп — это пародия на самого себя, — говорит основатель Hustler Ларри Флинт. — Людей очаровывает его сумасшествие».

Теперь руководители порностудий по всей стране ломают голову над тем, как должно выглядеть политическое порно с Трампом. Как заставить нелепые ролики не только снимать физиологический стресс, но и бороться с жесткими законами нового президента.

До появления Трампа самой успешной пародией на политика был фильм компании Hustler «Кто пялит Пэйлин?», в котором бывший кандидат в вице-президенты США Сара Пэйлин на протяжении полутора часов занимается сексом с русскими военными, блондинкой, своим мужем и множеством любовников на Аляске. Снимали фильмы и про Барака Обаму, например «Большой пакет со стимуляторами для Барака Обамы» и «Любовь в джунглях: Сара Пэйлин и президент». Но большого успеха они не имели, во многом из-за имиджа Обамы и отсутствия громких скандалов во время его пребывания на посту президента.

Трамп же стал героем порнофильма еще до участия в политической гонке во многом благодаря участию в реалити-шоу «Ученик» на NBC в 2010 году в качестве ведущего. По мотивам этого шоу Hustler выпустила «Это не ученик XXX» с Кайлом Стоуном в главной роли.

«В отличие от наших прежних президентов образ Трампа универсален, — говорит Майк Стэбил, директор по связям с общественностью в Free Speech Coalition (компания работает в индустрии развлечений для взрослых, — Esquire). — Он балабол, он трикстер. Порнофильмы с Трампом в равной степени обращены к демократам, которым лишь бы поржать, и к консерваторам, которые могут увидеть в них себя. Трамп уникален во многих отношениях».

Скандальность Трампа уже приносит студиям большую аудиторию. Как рассказал Esquire один из руководителей BaDonikVR Хави Клос, «Секс-пародию на Дональда Трампа» посмотрели около миллиона раз. Это второе по популярности видео на сайте Gamelink, сразу за пародией Hustler на Сару Пэйлин. Неплохие показатели и у студии Brazzers — их пародию «XX Восхождение» посмотрели уже больше 700 тысяч раз.

Во время Республиканской национальной конвенции, которая состоялась в июле, число поисковых запросов со словом «trump» на PornHub выросло на 648%. На сайте xHamster рост составил 184%, рассказал Esquire представитель сервиса.

«Такой всплеск популярности политических порнофильмов связан исключительно с масштабами фигуры Трампа, — говорит директор по маркетингу в Gamelink Джефф Диллон. — Надеюсь, число просмотров будет расти. Иначе никак: Трамп в новостях 24 часа, 7 дней в неделю».

Посчитать, как просмотры конвертируются в доллары, довольно сложно: обычно студии не раскрывают своих доходов, а интернет-пользователи знают кучу лазеек, чтобы им не платить. Если миллионы людей во всем мире смотрят, как Дональд Трамп оперирует своим членом, — это не значит, что они за это платят. Подсчеты усложняет принцип, по которому работают многие сервисы: часто они продают порно «пакетами» на определенное количество минут, а не каждый фильм по отдельности.

На вопрос Esquire, сколько BaDonikVR заработал на «Секс-пародии на Дональда Трампа», Хави Клос отвечает: «Мы наблюдали значительное увеличение числа новых подписчиков после выхода этого видео. Конечно, это закономерность. Конечно, просмотров он нам принес о-очень много».

Вместе с тем новый президент грозит порноиндустрии величайшим кризисом за всю ее историю. Трамп, который всегда откровенничал о сексе и хвастался своими романами, обещал преследовать студии за пародии на федеральных властей. Некоторые члены его команды, в том числе бывший генеральный прокурор Эдвин Миз и представитель консервативной христианской организации Family Research Council Кен Блэквелл не раз заявляли, что презирают порнографию.

«Президентство Трампа для нас — это возможность использовать порно как форму протеста, — говорит Майк Стэбил. — Мы будем использовать эту индустрию, чтобы комментировать все его поступки и решения. Для нас это не просто развлечение. Мы имеем право на свободу слова и свободу своей сексуальной жизни в конце-то концов».

История с использованием порно в качестве политического рупора стара как мир. С начала 1500-х и до конца Великой французской революции порноплакаты использовались французскими диссидентами, чтобы уничижать своих лидеров (к примеру, лошадь с головой-членом, которая бьет копытами короля). В США Ларри Флинт использовал порно, чтобы критиковать лицемерные ценности консерваторов.

Новая волна порносатиры показывает нынешнего президента в образе сексиста и эгоиста. В фильме «Дональд» студии Hustler Трамп сидит и читает Mein Kampf, в то время как Иванка и Мелания шалят на кроватке напротив. В другой сцене две блондинки стоят в позе собаки и светят ягодицами прямо в камеру. Эван Стоун, исполняющий роль Трампа, стоит между ними в шляпе с надписью Make America Great Again, мастурбирует правой рукой и, достигнув оргазма, кричит: «Дональд Трамп!».

Доминатрикс и режиссер фильма «Любовница» Мэдлин Марлоу сделала два пародии на Трампа: «Сделать Америку зевающей снова» и «Суровое испытание групповухой» — обе предрекают конец свободе слова.

В «Сделать Америку зевающей снова» Марлоу снимает пятерых мужчин в масках с лицом Трампа, которые насилуют завернутую в американский флаг женщину. «Суровое испытание групповухой» был создан по мотивам пьесы Артура Миллера, как «акция против избрания Трампа». «Политика в порно — ну откуда ей там взяться, скажете вы, да? — говорила Марлоу в прошлогоднем интервью AVN. — Но мы должны использовать все возможные площадки, чтобы защищать свои права и свободы».

Через неделю после завершения выборов президента США сайт xHamster начал кастинг на роль собственного Дональда Трампа. «Мы планируем снимать политические пародии на протяжении всего срока правления Трампа и теперь ищем талант, который достойно изобразит 45-го президента Америки», — говорит Алекс Хокинс, директор по маркетингу xHamster. Цель в том, чтобы избежать клише: никаких фильмов типа «Оральный офис» или «Да здравствует Трамп», утверждает Хокинс. По его словам, компания сосредоточится на сообщениях президента в Twitter, на его провокационных ремарках и даже на его «бромансе» с Владимиром Путиным.

Хокинс не единственный, кто чует прибыль в будущих порнографических сатирах о политике. Только большая часть его коллег опасаются совать туда нос. Когда актер Джеймс Бартолео из «Меган и сфабрикованное дело» позвонил Dogfart и предложил очередной сюжет о Трампе сразу после выборов, в студии сказали, что это в прошлом, и бросили трубку.

Высмеивать новые приказы и законы 45-го президента может себе позволить разве что Ларри Флинт, ветеран борьбы за свободу слова в порнографии; по слухам, его активы составляют несколько сотен тысяч долларов. Независимым производителям недоступна такая роскошь, считают эксперты. «Небольшая компания, которая получает иск от Дональда Трампа или Департамента юстиции, часто не имеет ресурсов, чтобы бороться с этими ребятами, — говорит Стэбил. — Даже простая угроза судебного иска может положить всю индустрию на лопатки».

Несмотря ни на что xHamster продолжает искать актера на роль Трампа. «Мы будем на передовой президентского порно», — говорит Хокинс.

Представители Hustler и Brazzers решили отсидеться в углу и понаблюдать за реакцией федеральных властей. Некоторые считают, что Трамп-порно как феномен угаснет, когда привычки нового президента станут нормой для всех американцев. Но поголовно все убеждены в том, что сегодня Трамп — это единственная фигура, которая может привлекать в порно новых зрителей.≠