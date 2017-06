У Трампа нашли поддельные выпуски Time с ним на обложке. Time возмущены. The New Yorker шутит

Журналисты издания The Washington Post обнаружили фейковые выпуски журнала Time с Дональдом Трампом на обложке – они украшали стены гольф-клубов, принадлежащих президенту. В редакции Time факт подделки подтвердили. На фейковых номерах стоит дата – 1 марта 2009 года – однако в том году миллиардера вообще не ставили на обложку издания. Журналисты потребовали снять подделку.

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/GbabQP5hXQ pic.twitter.com/EFTEcyasRE