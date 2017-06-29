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У Трампа нашли поддельные выпуски Time с ним на обложке. Time возмущены. The New Yorker шутит

Журналисты издания The Washington Post обнаружили фейковые выпуски журнала Time с Дональдом Трампом на обложке – они украшали стены гольф-клубов, принадлежащих президенту. В редакции Time факт подделки подтвердили. На фейковых номерах стоит дата – 1 марта 2009 года – однако в том году миллиардера вообще не ставили на обложку издания. Журналисты потребовали снять подделку.

На скандал отреагировала редакция The New Yorker. В рубрике Daily Cartoon на своем сайте они опубликовали вот такой рисунок.


Надписи: «Трамп крут!», «Так велик!»

Позже The Washinhton Post сделали подборку карикатур, посвященных скандалу. Их можно посмотреть на сайте издания.

ФотографияGetty Images
s.zuev
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