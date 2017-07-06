Опубликовано личное письмо Тупака Шакура Мадонне

В 1995 году Тупак Шакур отбывал срок в исправительной тюрьме округа Клинтон, штат Нью-Йорк, за посягательство сексуального характера. 15 января того же года в 4:30 утра он написал личное письмо Мадонне. Послание никогда раньше не публиковалось.

Музыканы впервые встретились за два года до этого, в 1993 году, на церемонии вручения премии Soul Train Music Awards в Лос-Анджелесе. Знакомство переросло в романтические отношения, о которых по сей день было мало что известно.

New Tupac letter reveals his relationship with him and Madonna pic.twitter.com/aV4nxKROCp — 2Pac News (@2pacnews) July 5, 2017

Судя по опубликованному таблоидом TMZ письму, отношения продлились недолго, а причиной расставания стал цвет кожи Мадонны. «Отношения с черным мужчиной не повредят твоей карьере – а наоборот, даже сделают тебя более открытой и крутой. Но для меня, по крайней мере для моего прежнего «я», это будет означать, что я подвел половину своего окружения – людей, которые сделали меня таким, каким я стал. Я не хотел сделать тебе больно», – говорится в письме.

Тупак также пишет, что его задели слова Мадонны о том, что она встречалась с несколькими рэперами. «Эти слова глубоко ранили меня, так как я не думал, что ты была еще с кем-то кроме меня. Я тогда сказал много лишнего, но это была реакция на причиненную боль и естественный инстинкт самозащиты», – писал рэпер.

В конце примирительного письма Тупак просит Мадонну «быть осторожной», так как вокруг много завистников и злых людей: «Не все так благородны, как хотят казаться. Эти сердца источают зависть и злость. Они не замедлят причинить тебе боль! Пять пуль, пущенных в меня, тому свидетельство».

Тупак Шакур умер 13 сентября в отделении реанимации и интенсивной терапии спустя шесть дней после перестрелки в Лас-Вегасе.

В конце июля в России выходит фильм «2PAC: Легенда», посвященный жизни и творчеству музыканта.