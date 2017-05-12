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«Твит Пикс»: самое краткое описание серий культового сериала Дэвида Линча

Это поможет вам подготовиться к выходу третьего сезона.

СЕРИЯ 1 – «ПИЛОТ»

СЕРИЯ 2 – «СЛЕДЫ В НИКУДА»

СЕРИЯ 3 – «ДЗЕН, ИЛИ НАУКА ПОЙМАТЬ УБИЙЦУ»

СЕРИЯ 4 – «ПОКОЙСЯ С БОЛЬЮ»

СЕРИЯ 5 – «ОДНОРУКИЙ»

СЕРИЯ 6 – «СНЫ КУПЕРА»

СЕРИЯ 7 – «ВРЕМЯ ОСМЫСЛЕНИЙ»

СЕРИЯ 8 – «ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР»

СЕРИЯ 9 – «ДА ПРЕБУДЕТ С ТОБОЙ ВЕЛИКАН»

СЕРИЯ 10 – «КОМА»

СЕРИЯ 11 – «ЧЕЛОВЕК ЗА СТЕКЛОМ»

СЕРИЯ 12 – «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ЛОРЫ ПАЛМЕР»

СЕРИЯ 13 – «ПРОКЛЯТИЕ ОРХИДЕИ»

СЕРИЯ 14 – «ДЕМОНЫ»

СЕРИЯ 15 – «ОДИНОКИЕ ДУШИ»

СЕРИЯ 16 – «ПОЕЗДКА С МЕРТВОЙ ДЕВУШКОЙ»

СЕРИЯ 17 – «САМОСУД»

СЕРИЯ 18 – «СПОР БРАТЬЕВ»

СЕРИЯ 19 – «МАСКАРАД»

СЕРИЯ 20 – «ЧЕРНАЯ ВДОВА»

СЕРИЯ 21 – «ШАХ И МАТ»

СЕРИЯ 22 – «ДВОЙНАЯ ИГРА»

СЕРИЯ 23 – «РАБЫ И ХОЗЯЕВА»

СЕРИЯ 24 – «ОБРЕЧЕННАЯ»

СЕРИЯ 25 – «РАНЫ И ШРАМЫ»

СЕРИЯ 26 – «НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ»

СЕРИЯ 27 – «ВАРИАЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ»

СЕРИЯ 28 – «ПУТЬ В ЧЕРНЫЙ ВИГВАМ»

СЕРИЯ 29 – «МИСС «ТВИН ПИКС»

СЕРИЯ 30 – «ЗА ГРАНЬЮ ЖИЗНИ И СМЕРТИ»

«ТВИН ПИКС: ОГОНЬ, ИДИ СО МНОЙ»

Тизер к третьему сезону:

ТекстВиталий Арабаджи
Виталий Арабаджи
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