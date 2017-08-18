14-я серия «Твин Пикса»: что это было?

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Тропа сужается, Дайана. Я уже близко. Но последние шаги всегда самые мрачные и трудные.

” Тропа сужается, Дайана. Я уже близко. Но последние шаги всегда самые мрачные и трудные.

Дэйл Купер.

2 сезон, 8 эпизод

Так агент Купер описывал свои ощущения, когда приблизился к разгадке тайны убийства убийцы Лоры Палмер.

То же самое можно сказать про 14-ю серию третьего сезона – она подтверждает часть фанатских теорий и дает ответы на некоторые вопросы, постепенно сводя сюжетные линии воедино. Приправить бы все это полноценным саундтреком от Анджело Бадаламенти (в третьем сезоне использование партитур снизили до минимума) – и перед нами была бы почти образцовая серия классического «Твин Пикса».

Но обо всем по порядку.

ГОЛУБАЯ РОЗА

Агент Альберт Розенфилд объясняет Тамаре Престон значение термина «Голубая роза», подтверждая старую фанатскую теорию о том, что это термин, который ФБР использует для обозначения дел со сверхъестественным началом. Альберт рассказывает о первом деле «Голубой розы»: молодые агенты бюро Гордон Коул и Филлип Джеффрис (Дэвид Боуи), пытаясь задержать предполагаемую преступницу, стали свидетелями странной сцены: женщина застрелила своего двойника (именно двойника, Альберт подчеркнул, что у подозреваемой не было близнеца). Умирающий двойник сказала: «Я – как голубая роза», и буквально растворилась в воздухе.

Теперь мы точно знаем, что тема двойников не нова для ФБР – и это повышает шансы «хорошего» Купера не быть арестованным за преступления, совершенные его «темной» стороной.

ДВА КУПЕРА

Полиции Твин Пикса известно, что Куперов может быть двое, – они знают это из вырванных страниц дневника Лоры Палмер («Хороший Дейл в вигваме и не может выйти») и радиосообщения майора Бриггса, в котором имя агента ФБР написано дважды («Купер/Купер»).

В 14-й серии шериф Фрэнк Труман передает эту информацию Гордону Коулу. Директор ФБР лишь убеждается в том, что Купер, которого он допрашивал, не совсем тот, за кого себя выдает.

В офис Коула приходит Дайана, и в разговоре с ней Гордон узнает, что двойник Купера интересовался майором Бриггсом.

Альберт делится с Дайаной результатами вскрытия Бриггса: в желудке майора нашли кольцо, на котором была выгравирована надпись: «Для Даги, с любовью. Джейни-И». С большой вероятностью двойник Купера спрятал кольцо в труп майора, который сам же и подбросил в Бакхорне, чтобы навести следствие по ложному следу. Зачем? Чтобы гарантировать неприятности хорошему Куперу – на случай, если тот вернется.

Узнав о гравировке на кольце, Дайана сообщает Коулу, что ее сводную сестру (с которой она не общается много лет) зовут Джейн, и что она замужем за неким Даги Джонсом. Коул объявляет Джонсов в розыск, не подозревая, что выходит на след настоящего Купера.

ФЛЕШБЭК ВНУТРИ СНА

В следующей сцене авторы вновь делают акцент на силе сновидений и интуитивной технике – основе мифологии «Твин Пикс».

Пытаясь уложить в голове мысль о существовании двух Куперов, Коул вспоминает, что ему недавно приснился сон с Моникой Беллуччи. Наличие актрисы – это, скорее всего, просто приятный бонус и элемент странности, так что не стоит искать в этом какой-то скрытый смысл. А вот сон является центральной составляющей всей серии.

В своем видении Коул встречается в кафе с Моникой и Купером (его лица он не видит). И там Беллуччи произносит многозначительную фразу: «Мы — спящие, которые спят, а затем живут во сне».

Это прямая цитата из «Упанишады» – религиозно-философского древнеиндийского трактата. Отрывок текста, содержащий эту фразу, повествует о способности человека видеть истинную реальность, а не ту, которую он желает видеть.

Эту цитату Беллуччи дополняет вопросом: «Но кто эти спящие?». И в этот момент у Коула случается флешбэк: он видит события прошлого, когда агент Филлип Джеффрис появляется в офисе ФБР в Филадельфии и говорит своим коллегам: «Это сон. Мы живем внутри сна!»

А потом он внезапно растворяется в воздухе, но перед своим исчезновением успевает обличительно указать на Купера пальцем и спросить: «Кто, по-вашему, это такой?», намекая на одержимость Купера БОБ`ом в будущем (события из фильма «Огонь, иди со мной»).

Тогда Коул (как и многие зрители) не придал этому значения, но теперь мысль о существовании двух Куперов не кажется ему такой абсурдной.

Вопрос про спящих можно трактовать как шутку – дескать, Линч, исполнитель роли Коула, находится одновременно внутри и снаружи сна, потому что он и актер, и режиссер. Но не стоит забывать, что Линч с 70-х годов практикует трансцендентальную медитацию и изучает восточную философию, поэтому смыслы у него гораздо глубже.

Одна из идей индуизма заключается в том, что мир – это сон Бога. Согласно этой философии Вишну спит и творит мир; и мир заканчивается, когда Вишну просыпается.

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Один лишь властитель Вишну, первопричина всего сущего, вечный, изначальный муж, пребывая во сне, покоился тогда в водной колыбели на огромном кольце змея Шеши.. Из пупа спящего бога возник лотос... а в лотосе... появился с четырьмя Ведами сам Прародитель Брахма...

” Один лишь властитель Вишну, первопричина всего сущего, вечный, изначальный муж, пребывая во сне, покоился тогда в водной колыбели на огромном кольце змея Шеши.. Из пупа спящего бога возник лотос... а в лотосе... появился с четырьмя Ведами сам Прародитель Брахма...

Махабхарата, III, 194.

Линч не привязывает мифологию Твин Пикс к какой-то конкретной религии-философии, взяв понемногу отовсюду, однако идеи индуизма проглядывают в сериале с самого начала (любовь Купера к Тибету и медитации). Более того, в своей книге «Поймать большую рыбу», Линч постоянно напрямую цитирует и «Упанишады», и «Бхагавад-гиту». Быть может, финал третьего сезона закончится сюрреалистической попыткой агента Купера найти не только свое истинное «я», но и Создателя, внутри сна которого и находится все сущее? Может, Создатель поможет Дейлу переписать реальность и предотвратить ужасные вещи, произошедшие отчасти по его вине? Ответ будет дан лишь 4 сентября, когда покажут две финальные серии.

КООРДИНАТЫ И БЕЛЫЙ ВИГВАМ

Тем временем в Твин Пиксе Бобби, Ястреб, Энди и Фрэнк выдвигаются по координатам, которые оставил покойный майор Бриггс 25 лет назад. Согласно инструкциям, 1 и 2 октября они должны подойти к замку Кролика Джека (так называется место, куда Бобби в детстве ездил вместе с отцом) в строго определенное время – 2:53.

И это время, по-видимому, имеет какое-то особое значение, потому что Линч указывает на него не в первый раз. Ровно в 2:53 хороший Дейл вышел из Черного вигвама (см. серия 3 сезона 3).

В Черном вигваме РУКА сказала Куперу «253 время и снова время» (см. Серия 2 сезона 3).

Судя по тому, что время 2:53 связано с телепортацией кого-либо/чего-либо из другого измерения в земной мир, есть основания полагать, что 2 октября – последний день открытия портала, а значит, последняя возможность загнать двойника Купера обратно в Черный вигвам.

Координаты, которые ищет двойник Купера, судя по всему, помогут ему навсегда остаться в земном мире, где он, по какой-то причине, находится вне власти МАЙКА и РУКИ и где его нельзя просто так убить (как мы помним по восьмой серии, если с ним что-то случится, его тут же оживляют демоны).

Именно поэтому Филлип Джеффрис дал Рэю зеленое кольцо с петроглифом – оно способно перенести своего владельца в Черный вигвам.

Следуя инструции майора Бриггса, 1 октября шериф с компанией приходят в назначенное место. Там они находят уже знакомую нам безглазую женщину из пурпурной комнаты и видят в небе портал (примерно такой же, который видел Гордон Коул в одиннадцатой серии).

Энди берет безглазую женщину за руку, после чего его засасывает в портал, и он оказывается в черно-белой комнате. Той самой, где агент Купер встретился с ??????? (Карл Стрейкен; первая серия третьего сезона).

??????? представляется Пожарным (подтвердив фанатскую теорию, согласно которой он – муж дамы с поленом, погибший в лесном пожаре), и демонстрирует Энди хронику важных событий духовного мира: мелочную лавку лесорубов, рождение БОБ`а, лесоруба с сигаретой, кричащую в ужасе девушку из пилотной серии, Лору с ангелами, безглазую женщину, двух Куперов, телефон и зловещие линии электропередач из шестой серии.

Также Энди видит себя и Люси в полицейском участке: вероятнее всего, это ближайшее будущее. Учитывая, что все события, показанные Пожарным, имеют глобальное значение, то можно не сомневаться, что действия Энди сыграют важную роль в противостоянии сил добра и зла.

Вернувшись в земной мир, Энди с полной уверенностью говорит, что женщина очень важна и ее нужно охранять, а произошедшее – держать в тайне. Почему она так важна и кто она такая, нам еще предстоит выяснить (в титрах Безглазая женщина указана как Найдо – в японском буддизме это слово переводится как «Внутренний путь»).

ВОЛШЕБНАЯ ПЕРЧАТКА

После сцены с Безглазой женщиной мы переносимся в отель Грейт Нортен, где, как выясняется, Джеймс Херли работает охранником. Он вместе со своим другом Фредди перекусывает во время перерыва и рассуждает о жизни.

Фредди рассказывает историю о том, как обзавелся перчаткой на правой руке, которую невозможно снять. Когда он еще жил в Лондоне, его затянуло в портал, и там он увидел Пожарного. Тот сказал ему купить в хозяйственном магазине зеленую перчатку из открытой упаковки и надеть ее на правую руку, пообещав, что она придаст ему огромную силу. Пожарный сказал: «Когда ты наденешь перчатку, отправляйся в город Твин Пикс штата Вашингтон Соединенных Штатов Америки, и там ты встретишь свою судьбу».

Рукам в «Твин Пиксе» придают особое значение. Стоит вспомнить МАЙК`а, совершавшего убийства левой рукой. Левой же рукой убивали демонические лесорубы из 8-й серии. На левую руку надевалось зеленое кольцо с петроглифом из пещеры сов.

У Фредди, напротив, мистическая перчатка надета на ПРАВУЮ руку, как противопоставление демонической ЛЕВОЙ. Скорее всего, этот персонаж в дальнейшем совершит что-то хорошее – спасет кому-то жизнь или поможет защитить хорошего Купера от нападок его темного двойника.

БЕЗ ЛИЦА

Убитая горем Сара Палмер отправляется в бар, где к ней начинает приставать мерзкий дальнобойщик. Устав от его навязчивых разговоров, Сара внезапно открывает свое лицо, за которым обнаруживается кромешная тьма, а внутри – злорадно ухмыляющийся рот.

Примерно такой же трюк проделал дух Лоры в Черном вигваме во второй серии третьего сезона, только вместо тьмы внутри Лоры был яркий свет.

Вернув свое лицо в нормальное состояние, Сара резко кусает дальнобойщика в горло. Тот умирает. Сара делает вид, что она совершенно ни при чем и в панике зовет на помощь.

В этом сезоне нам снова показывают крупные планы зловещего вентилятора в доме Палмеров (см. двенадцатую серю третьего сезона), который на протяжении всего сериала считался предзнаменованием появления темных сил. Есть основания полагать, что Сара стала одержима духом вроде уже знакомого нам БОБ`а.

Подробнее о «Твин Пикс»:

1. Третий сезон «Твин Пикса»: для тех, кто ничего не понял.

2. Третий сезон «Твин Пикса»: для тех, кто ничего не понял. Часть 2.