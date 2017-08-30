Полный гид по персонажам «Твин Пикса»: тогда и сейчас

До финала «Твин Пикса» осталось всего две серии – судьба большинства героев уже ясна, а история, начавшаяся в 1989 году, подходит к своему логическому (сюрреалистическому) завершению. Esquire разбирается, как изменились герои сериала за 25 лет.

Эксцентричный агент ФБР, который интересуется Тибетом, медитациями, сверхъестественными явлениями, любит кофе, вишневые пироги и хороших девушек с трагическим прошлым. В финале второго сезона оказывается заточенным в Черном вигваме (параллельном измерении, которое служит источником всего мирового зла). Его место в земном мире занимает воплощение его темной стороны – злой двойник.

Спустя 25 лет настоящий Купер выбирается из Черного вигвама. Но в земном мире по-прежнему существует его злой двойник. Поскольку это две стороны одной и той же личности, мы обсудим их обоих.