Финал «Твин Пикcа»: главные вопросы и ответы

В предпоследней (17-й) серии, наконец, случилось то, чего зрители ждали весь сезон: агент Купер встретился со своим злым двойником и телепортировал его обратно в Черный вигвам – не без помощи охранника отеля «Грейт Нортен» Фредди и его зеленой перчатки (о которой мы подробно писали в разборе 14-й серии).

Казалось бы, справедливость восторжествовала, сериал можно заканчивать.

Но это же Дэвид Линч. Ровно в тот момент, когда зрителю начинает казаться, что он понимает происходящее, режиссер подбрасывает дюжину новых загадок и вопросов.

На главные из них мы постараемся ответить.

1. КТО ТАКАЯ ДЖУДИ?

Незадолго до своего исчезновения майор Бриггс рассказал Гордону Коулу и Дейлу Куперу, что обнаружил в лесах Твин Пикса мощную темную потустороннюю силу, именуемую «Джоудэй» (jiào dé – в переводе с китайского «кричать». – Esquire), или же просто «Джуди».

Скорее всего, это то самое бесполое существо, которое произвело на свет демона БОБ`а (см. восьмую серию). Оно же появляется в самом начале первого эпизода в экспериментальном стеклянном ящике и кромсает на части молодую пару.

Скорее всего, Джуди имеет прямое отношение к демону, которым одержима Сара Палмер, – под его влиянием в жуткой сцене в 14-й серии она убивает надоедливого дальнобойщика. Или Джуди и есть этот демон.

Кем бы не была Джуди и в каком облике не представала, она обладает огромным влиянием. Именно Джуди не дает Куперу шанса спасти Лору в прошлом и переносит ее в альтернативную реальность – руками Сары, которая злостно уточтожает фотографию своей дочери.

2. ВЕСЬ ТРЕТИЙ СЕЗОН ЗЛОЙ КУПЕР ЧТО-ТО ИСКАЛ. ЧТО ЭТО БЫЛО?

Во второй серии злой Купер показывает неудавшейся киллерше Дарии игральную карту с изображением странной темной фигуры, и говорит: «Вот, чего я хочу». Этот же символ указан в записях майора Бриггса, который, как мы знаем со слов Гордона Коула, искал Джуди. Еще один раз фигуру показывают на древней индейской карте помощника шерифа Ястреба. В разговоре с Фрэнком Труменом он говорит: «Поверь, лучше тебе не знать, что это».

Зачем Купер искал Джуди? Вероятно, он хотел воссоединить ее с БОБ`ом, находящимся у него внутри, и тем самым получить огромную силу. Таким образом двойник смог бы окончательно выйти из-под контроля духов Черного вигвама, которые всячески пытаются вернуть его «домой».

3. ПОЧЕМУ ВАЖНА ДАЙАНА И ЧТО С НЕЙ ПРОИЗОШЛО?

Вместо настоящей Дайаны за Гордоном Коулом весь третий сезон шпионил ее двойник-аватар (тульпа). Но где все это время была настоящая Дайана?

Спустя несколько лет после окончания действий второго сезона, к Дайане приходит злой Купер и, пользуясь ее доверием, выпытывает всю свежую информацию о работе ФБР. Затем он насилует ее и переносит в мелочную лавку – другое измерение, где находится разнообразная нечисть. Там он создает тульпу Дайаны и выпускает ее в земной мир. Сама Дайана каким-то образом переносится в пурпурную комнату Черного вигвама под обликом безглазой женщины азиатской внешности и находится там до тех пор, пока не выходит в земной свет в аномальной зоне лесов Твин Пикса. Ее находят полицейские, а Энди Бреннан от Пожарного узнает, что безглазая женщина очень важна и ее нужно защищать.

Зачем Куперу нужно было убить настоящую Дайану? Вероятно, потому что она каким-то образом способна помешать Джуди. Недаром Джуди гналась за ней и Купером в пурпурной комнате (см. третью серию), а силы добра в лице Пожарного обозначили ее важной.

Стоит отметить, что Дайана обрела прежний облик только после того, как был уничтожен БОБ, а двойник Купера отправился в Черный вигвам. Это наводит на мысль, что изменение внешности было маскировкой, которая должна была помочь ей скрыться от темных сил.

4. КУДА ОТПРАВИЛИСЬ ДАЙАНА И КУПЕР В ПОСЛЕДНЕЙ СЕРИИ?

После неудачной попытки спасти Лору, Купер возвращается в настоящее. Он понимает, что ее нужно искать в параллельной реальности. Чтобы перенестись туда, он вместе с Дайаной едет по шоссе вдоль линии электропередач со скоростью 430 миль в час (в мире «Твин Пикс» электричеству, наравне с кукурузой, придается особое мистическое значение). Дайана предупреждает Купера, что как только они пересекут границу миров, изменится всё.

Так и происходит.

В новой реальности меняются их характеры – теперь они заменяют неких Ричарда и Линду. На утро Купер видит, что изменилась и машина, и сам мотель. Поиск Лоры усложняется не только общей сюрреалистической обстановкой, но и тем, что сам Купер незаметно для себя начинает проявлять агрессию, свойственную его злому двойнику. Однако, в отличие от двойника, новый Купер по-прежнему руководствуется благими намерениями.

5. ЧТО ПРОИЗОШЛО С ЛОРОЙ?

Как мы выяснили в восьмой серии, душа Лоры была создана силами добра (Пожарный, сеньорита Дидье) как средство борьбы с БОБ`ом – порождением Джуди. Лора – избранная, об этом говорила покойная дама с поленом.

Поэтому, когда Купер в прошлом предотвращает ее убийство, Джуди в лице Сары Палмер приходит в ярость – она чувствует опасность для себя, поэтому переносит Лору в альтернативную реальность (где она, кстати, работает в заведении под названием Judy's).

Лора в альтернативной реальности ничего не помнит о своей прошлой жизни и представляется Кэрри Пейдж. В доме Палмеров теперь живут какие-то Тремонды. Эта фамилия не случайна: во втором сезоне Тремонды были хозяевами дома, в котором поселились демонические Чалфонты – странные бабушка с внуком из Черного вигвама. Те же самые Чалфонты жили рядом с Терезой Бэнкс (первой жертвой Лиланда Палмера) на стоянке трейлеров Жирная форель в фильме «Огонь, иди со мной».

Купер спрашивает Лору, какой сейчас год, но она не может ответить. Она слышит голос своей матери из далекого прошлого, в ужасе осознает, что ее жизнь была в буквальном смысле украдена, и издает пронзительный крик, который вырубает все электричество в доме Палмеров (это лишний раз символизирует ее сверхъестественное начало).

Это конец? Нет, скорее свойственная «Твин Пиксу» открытая развязка. Причем, заранее задуманная.

5. РАЗГОВОР ПОЖАРНОГО И КУПЕРА В ЧЕРНО-БЕЛОЙ КОМНАТЕ

Во вступительной сцене третьего сезона агент Купер и Пожарный сидят в черно-белой комнате. Очевидно, что это происходит уже после выхода Дейла из Черного вигвама, поскольку на его пиджаке нет значка ФБР, который был неотъемлемой частью его костюма на протяжении всего пребывания в Черном вигваме.

В старых добрых традициях Линча, потусторонние силы говорят с главным героем закодированными посланиями. Слышен скрежет фонографа, Пожарный акцентирует на этом внимание:

«Агент Купер…прислушайся к звукам. Теперь это в нашем доме».

Эти же звуки слышны, когда Джуди телепортирует Лору Палмер из рук Дейла в 1989 году.

Затем Пожарный говорит:

«Помни 430. Ричард и Линда – две птицы одним камнем… Ты далеко».

И агент Купер исчезает так же, как и Лора – со скрежетом.

430 – это скорость (миль в час), с которой Купер и Дайана ехали в машине, чтобы перенестись в альтернативную реальность. Вероятно, Купер должен это помнить, чтобы вернуться назад, в настоящий Твин Пикс. Фраза «две птицы одним камнем» тоже всплывает в последних сериях, когда выясняется, что Купер оставил Гордону записку: «Если я исчезну как остальные, найди меня, во что бы то ни стало. Я пытаюсь убить двух птиц одним камнем». И да, Купер действительно находится далеко от дома.

Поскольку в финале сезона Купер еще не успел попасть к Пожарному, разумно предположить, что вся эта сцена-флешфорвард была задумана для четвертого сезона.

6. ТАК ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Когда же выйдет четвертый сезон? Точно никто не знает – Линч не любитель сообщать о своих планах заблаговременно. В плане концовки третий сезон остался верен предыдущим, оставив огромное количество необрубленных сюжетных хвостов.

Например:

· Что стало с Одри? Она все еще находится в коме? Или она попала в такую же параллельную реальность, как сам Купер?

· Что случилось с дочерью Бобби и Шелли?

· И, черт возьми, как там все-таки поживает Энни?

Кое-какие ответы будут даны в октябре с выходом новой книги-дополнения мира «Твин Пикс» авторства Марка Фроста – «Твин Пикс: окончательное досье». В ней расскажут, что же произошло за прошедшие 25 лет с любимыми героями.

6.ПОСЛЕСЛОВИЕ

Еще до финала третьего сезона Марк Фрост говорил, что концовка породит обсуждения и разночтения. Однако трактовки перешли всевозможные грани и превратились в чистый фан-фикшн. Так, появилась теория, будто весь сериал – сон Лоры. Надо сказать, совершенно абсурдная – Линч столько лет создавал и лелеял свое любимое детище не для того, чтобы оборвать его на такой банальной ноте.

Еще один момент: сцена уничтожения БОБ`а показана глазами Купера, который находится в другом пространстве и времени (обратите внимание, что его показывают наложением на кадр). В этот момент он говорит: «Мы живем внутри сна». Так что все гораздо сложнее.