Третий сезон «Твин Пикса»: для тех, кто ничего не понял.

Еще в январе, за полгода до премьеры, руководители Showtime сообщили, что третий сезон «Твин Пикса» – это «совершенно героиновый» Дэвид Линч. И действительно: загадок и скрытых смыслов в новых сериях стало еще больше. Настолько больше, что заговорили о том, Линч на старости лет съехал с катушек. Но на самом деле в загадках сериала достаточно просто разобраться – стоит лишь внимательно его смотреть. Ведь история строится строго в олдскульных линчевских традициях: да, это сюрреализм и бред, но связный.

Esquire ответил на главные вопросы, которые возникают при просмотре сериала, а также попытался найти разгадки к новым тайнам. Будет много отсылок к событиям предыдущих сезонов и фильма «Огонь, иди со мной». Осторожно, впереди спойлеры.

1. Что происходит с Черным Вигвамом?

2. Что на самом деле произошло с Дейлом Купером в Черном вигваме?

3. Кто такой Филипп Джеффрис, с которым разговаривает БОБ-Купер?

4. Что такое «голубая роза»?

5. Кто такие двойники и как в земном мире может существовать два Купера одновременно?

6. Почему БОБа-Купера рвало кукурузным пюре и почему оно оказалось таким токсичным?

7. Куда пропал пляшущий карлик?

8. Что это за кольцо с петроглифом?

9. В чем предназначение стеклянного ящика и что случилось с несчастной парочкой, наблюдающей за ним?

10. Что нужно читать/смотреть, чтобы разобраться во всем самому?

1. Что происходит с Черным Вигвамом?

Зрители, более менее знакомые с мифологией «Твин Пикса», знают, что Черный вигвам – это своеобразный сюрреалистический ад, ключевое звено единства противоположностей материального мира и источник всего зла. Выглядит он как несколько визуально неотличимых комнат с бесконечным красным занавесом.

Но так было в первых двух сезонах сериала. Из фильма «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» мы узнаем, что в Черном вигваме есть и другой уровнь, напоминающий на разрушенный дом.

В третьем сезоне зрителю показали еще один уровень вигвама – так называемую «пурпурную комнату». Она выглядит как некая промышленная зона, расположенная в космосе.

Самое важное, что нужно знать о Черном вигваме:

• Это не эфемерное пространство, а реальное. Любая душа может попасть в Черный вигвам во сне. Материальный же вход в него открывается в период сближения Юпитера с Сатурном раз в 25 лет. Один из таких входов находится в Гоствудском лесу города «Твин Пикс».

• Время в вигваме нелинейно и восприятие реальности отличается от привычного нам.

• У обитателей вигвама заторможенная речь, но каждая сказанная ими фраза – закодированное послание.

• Черный вигвам – обитель злых духов и «двойников» – воплощений темных сторон людей (как живых, так и мертвых).

• Злые духи могут выходить в земной мир и вселяться в смертных, усиливать их негативные качества и заставлять совершать ужасные поступки (например, довести Лиланда Палмера до убийства своей дочери Лоры)

• В число страшнейших духов вигвама входит демон БОБ.

• Чтобы вселиться в человека, духам нужно получить от него согласие – в том или ином виде. БОБ завладевает телами своих жертв тело хитростью и обманом. Люди с сильной волей могут противостоять духам – и тем желанней становятся для темных сил.

2) Что же на самом деле произошло с Дейлом Купером в Черном вигваме?

Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется обратиться к финалу второго сезона, где Купер, рискуя своей душой, пытаяется вызволить из Черного вигвама свою любовь – Энни Блекберн. Однако что-то идет не так, и телом бесстрашного агента ФБР овладевает дух зла БОБ.

Главный вопрос, который возникает у зрителя: каким образом персонаж, идеал чистоты и неподкупности, стал воплощением зла?

Во-первых, надо понимать, что БОБ давно охотился за душой Купера. Из «Автобиографии агента Купера» (книга, дополняющая вселенную «Твин Пикс», написана Скоттом Фростом – братом соавтора сериала Марка Фроста. – Esquire), мы узнаем, что БОБ приходил к нему во снах, когда тот еще был подростком. Затем демон косвенно преследовал его в лице Уиндома Эрла, одержимого идеей попасть в Черный вигвам. (Уиндом Эрл – бывший напарник Купера в ФБР. – Esquire).

Оказавшись в Черном вигваме, Купер сталкивается со своими страхами и с Уиндомом Эрлом. Последний ставит ему ультиматум: «Отдай мне свою душу, и я сохраню жизнь Энни». Купер соглашается. После этого сразу появляется БОБ и забирает душу Эрла себе. А поскольку Купер уже дал формальное согласие на обмен и сделал это на территории БОБ`а, то демон присваивает и его душу.

Таким образом благие намерения (спасти жизнь Энни) обернулись против Купера. А БОБ получил свою долгожданную добычу.

В третьем сезоне мы видим, что темная сторона Купера не теряла времени зря. Двойник отрастил длинные волосы, приоделся, и главное, скрывшись от радара ФБР, организовал свою преступную сеть. Его основная цель заключается в том, чтобы задержаться в земном мире в обход правил Черного вигвама, согласно которым он должен вернуться на свое место спустя 25 лет после выхода.

3. Кто такой Филипп Джеффрис, с которым разговаривает БОБ-Купер?

Филипп Джеффрис – пропавший агент ФБР. Он знаком зрителям по полнометражному фильму «Твин Пикс: огонь, иди со мной», в котором его сыграл музыкант Дэвид Боуи. За год до убийства Лоры Палмер Джеффрис появляется в штабе ФБР в Филадельфии в неадекватном состоянии и сбивчиво рассказывает о том, что видел собрание духов Черного вигвама. Не успев закончить историю до конца, он буквально дематериализуется и затем появляется в совершенно другом месте – в отеле. Это процесс сопровождается выбросом электрической энергии, что прекрасно согласуется с установленной ранее в «Твин Пикс» связью между электричеством и активностью потусторонних сил.

В одной из сцен Джеффрис показывает на Купера пальцем и спрашивает: «Кто, по-вашему, это такой?». Это еще один пример нелинейности событий во вселенной «Твин Пикс» – вероятно, Джеффрис видел будущее и знал, что Дейл будет одержим БОБ`ом.

В третьем сезоне Джеффрис заказывает убийство одержимого Купера киллерам Рэю Монро и Дарье, однако они проваливают задание. БОБ-Купер связывается с бывшим коллегой по телефону, и тот говорит: «Завтра ты вернешься, а я снова буду с БОБ`ом», намекая на то, что двойник Купера должен отправится назад в Черный вигвам.

4. Что такое голубая роза?

«Голубая роза» – это кодовое название, которое агенты ФБР используют для обозначения дел со сверхъестественным началом. Впервые упоминается в «Твин Пикс: Огонь, иди со мной», когда региональный директор ФБР Гордон Коул отправляет двух спецагентов расследовать убийство официантки Терезы Бэнкс (это была отнюдь не бытовая уголовщина).

В третьем сезоне агент Альберт Розенфельд классифицирует дело одержимого Купера как «голубую розу» по той же причине – из-за происходящей чертовщины. Еще раз «голубая роза» упоминается, когда находящийся в пурпурной комнате Черного вигвама Купер видит голову покойного майора Бриггса.

5. Как в земном мире могут одновременно существовать два Купера?

В Черном вигваме у каждого человека, живого или мертвого, есть двойник – олицетворение его темной стороны. Визуально двойники в вигваме ничем не отличаются от настоящих людей за исключением белесых глаз.

Поскольку Черный вигвам – место материальное, то и двойники тоже материальны.

Как мы уже говорили, в третьем сезоне, спустя 25 лет, портал в вигвам открывается снова. Злой двойник Купера должен вернуться в вигвам, а хороший Дейл – снова оказаться в земном мире. Однако двойник за это время успел создал себе замену, так называемый «аватар» – Дагги Джонса, который возвращается в Черный вигвам вместо него. С помощью такой уловки темной стороне Купера удается остаться на земле.

Из-за этого настоящий Дейл выходит из вигвама неполноценным и пребывает в неадекватном и аутичном состоянии.

Из дополнительных сцен, не попавших в фильм «Огонь, иди со мной» (Twin Peaks: The missing pieces) мы знаем, что Энни Блэкберн находилась в таком же состоянии после того, как вышла из Черного вигвама в 1989 году.

Поскольку в третьем сезоне произошел парадокс и в земном мире сосуществуют две воплощенные противоположности (хороший Купер и плохой), один из них должен умереть, чтобы другой остался жив. Только таким образом естественный ход вещей будет восстановлен.

6. Почему БОБ`а-Купера рвало кукурузным пюре и почему оно оказалось таким токсичным?

Кукурузное пюре ввели в сюжет еще во втором сезоне «Твин Пикса». Помните сцену, в которой Донна приносит еду старой миссис Тремонд, а ее внук проворачивает фокус? «Мой внук изучает магию», – говорит пожилая дама.

Из «Твин Пикс: огонь, иди со мной» мы узнаем, что основная пища обитателей Черного вигвама – это так называемая «гармонбозия», то есть «боль и страдания» (легко найти отсылку к «амброзии» – пище богов). В конце фильма карлик буквально ест ложкой полученные от убийства Лоры Палмер «боль и страдания», которые преобразовались в кукурузное пюре.

Поскольку двойник Купера является обитателем Черного вигвама, то причиненные им боль и страдания преобразовываются для него в ту же самую «гармонбозию». Его начинает тошнить кукурузным пюре ровно в тот момент, когда ему нужно было вернуться в вигвам, – двойника разрывало между мирами.

В четвертой серии сотрудники ФБР сообщили, что рвота БОБ`а-Купера оказалась настолько токсичной, что патрульный полицейский отравился. Это лишний раз указывает на ее сверхъестественное происхождение.

7. Куда пропал пляшущий карлик?

Для начала напомним вам, о ком речь. Карлик в красном пиджаке, он же «человек из другого места» в исполнении Майкла Джей Андерсона – это дух Черного вигвама, по совместительству – отрезанная рука Однорукого Майка.

В 6 серии второго сезона Однорукий Майк дает показания следствию, где говорит, что он – вселяющийся дух и отрезал себе руку с татуировкой «Огонь, иди со мной», когда узрел лик Божий и очистился.

В фильме «Огонь, иди со мной», карлик прямым текстом говорит Куперу что он «рука».

В третьем сезоне карлик на самом деле никуда не исчезал. Только выглядит он уже иначе, ибо «эволюционировал» в электрическое дерево, напоминающее нервную систему человека. Однорукий так и говорит Куперу, что это «эволюция руки».

Для того чтобы у зрителя пропали все сомнения, «Рука» повторяет фразу карлика из фильма «Огонь, иди со мной»: «Я – рука. И я звучу вот так…». Только вместо индейского крика она издает электрические звуки.

8. Что означает зеленое кольцо с петроглифом?

Зеленое кольцо с петроглифом (знаком из индейской пещеры сов, показанной в 18 серии второго сезона «На крыльях любви») – это мистический артефакт, связанный с Черным вигвамом.

Его полную функцию зрителю еще предстоит узнать в новых сериях, но вот что нам известно на данный момент:

Кольцо приносит несчастье своим владельцам и вызывает онемение левой руки (той самой, которой нет у Однорукого Майка). В «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» зритель узнает, что контакт с этой демонической побрякушкой ускорил смерть Лоры Палмер и Терезы Бэнкс (первой известной нам жертвы БОБ`а), а агент Честер Десмонд попросту исчез после прикосновения к кольцу.

После посещения Черного вигвама возлюбленная Купера Энни стала невольной обладательницей кольца (См. Twin peaks: The Missing pieces). Неизвестно, как именно оно попало к ней. Предположительно – от нечисти из Черного вигвама. Однако непорядочная медсестра сняла с Энни кольцо и взяла себе.

В новом сезоне обладателем Кольца пещеры сов стал Дагги Джонс. Судя по всему, кольцо было ключевым элементом в процессе его телепортации в Черный вигвам.

9. В чем предназначение стеклянного ящика и что случилось с несчастной парочкой, наблюдающей за ним?

Итак, мы подошли к главному (на данный момент) секрету нового сезона – загадочному стеклянному ящику в Нью-Йорке, регулярное наблюдение за которым было заказано молодому человеку по имени Сэм неким миллиардером, скрывающим свое имя.

Когда освобождение настоящего Купера из вигвама срывается из-за козней его темной стороны, дух хорошего Дейла выбрасывает в этот самый стеклянный ящик. А Злой двойник руки кричит ему вслед: «Небытие!»

Сразу после этого Купер исчезает из ящика и попадает в «Пурпурную комнату», где обитает безглазая женщина. Там он слышит удары по металлу и понимает, что его кто-то преследует. Затем безглазая женщина начинает резко дергать руками, издавая странные звуки.

В это время в комнату в Нью-Йорке возвращается смотритель Сэм, а заодно приводит свою подругу Трейси. Они начинают заниматься сексом, и в процессе слышат шум звона металла (ровно тот самый, который слышал Купер). Затем из ящика выбирается какое-то бесполое существо, которое начинает хаотично двигаться и разрезать их плоть. Зритель при этом слышит те же звуки, которые издавала для Купера безглазая женщина.

Тут возникает два вопроса:

• Если этот ящик был ловушкой для духа Купера, то почему бесполое существо убило двух людей, сидящих около ящика, но не успело добраться до самого Купера?

Ответ кроется в особенностях работы Черного вигвама. Вот, что по этому поводу говорится во втором сезоне сериала:

Майор Бриггс: Страх и любовь открывают двери. (Серия 21 второго сезона, «Мисс Твин Пикс»)

Майк: Вы знаете, что такое паразит? Он прицепляется к организму и кормится. БОБ`у нужен человек-носитель. Его пища – страхи и удовольствия (серия 6 второго сезона, «Демоны») .

Сэм и Трейси находились в непосредственной близости к стеклянному ящику и занимались сексом (тут и любовь, и удовольствие, открывающие путь в Вигвам и притягивающие его демонов), поэтому отвлекли существо на себя. И таким образом дали Куперу уйти. Пусть и ненамеренно.

• Кто инициатор всей этой затеи с ловлей духов в ящик (и съемки происходящего на видео)?

Точного ответа на этот вопрос пока что нет. Наиболее вероятно, что за всем этим стоит темный двойник Купера, который за 25 лет соорудил этот стеклянный ящик как раз с целью избавиться от «хорошего» Дейла, когда тот вернется в земной мир.

Во 2 серии нового сезона некий мистер Тодд передает своему подчиненному деньги, сопроводив это фразой: «Скажи, что она получила работу». На вопрос подчиненного «Как вы позволяете ему делать все это?», мистер Тодд отвечает : «Роджер, лучше надейся, что ты никогда не свяжешься с таким человеком как он. Что такой, как он, никогда не появится в твоей жизни».

Кого же он имел в виду? Вероятнее всего он имел в виду БОБ`а-Купера, кто больше всех заинтересован во всей этой затее с ловлей духов.

Что же касается девушки, которой он дал «работу», то либо это Дарья (киллер, которой заказали убийство БОБ`а-Купера), либо это Трейси (девушка смотрителя стеклянного ящика, которая слишком активно пыталась проникнуть в комнату и даже подглядела код доступа. Вряд ли она делала это из чистого любопытства).

Но мы можем лишь рассуждать. В дальнейших сериях Линч может углубить/изменить/расширить значение и идеи многих сюжетных загадок «Твин Пикса». Поэтому нам остается только смотреть дальше и ждать разгадки. Главное, смотреть внимательно.

10. Что я должен читать/смотреть чтобы разобраться во всем сам и понимать происходящее в новом сезоне?

• Для начала нужно внимательно пересмотреть первые два сезона «Твин Пикса» и полнометражный фильм-приквел «Твин Пикс: Огонь, иди со мной». Для понимания третьего сезона особенно важно посмотреть полнометражку – об этом говорил сам Дэвид Линч.

«Огонь, иди со мной» вышел в прокат в сильно урезанном виде (против воли Линча), но в 2014 году все вырезанные сцены стали доступны – их смонтировали в отдельный полуторачасовой фильм Twin Peaks: The Missing pieces. Если вы хотите по-настоящему разобраться в тайнах «Твин Пикса», то просмотр вырезанных сцен – это то, что Линч прописал.

• Если вам сложно смотреть вырезанные сцены отдельно от фильма, существуют два фанатские версии, куда они плавно интегрированы. Одна из них длится 3 часа и 40 минут и включает абсолютно все недостающие сцены, в том числе незавершенные. Также есть более кинематографичная трехчасовая версия, в которую вошли только те моменты, которые важны для восприятия сюжета.

• Также есть официальные печатные материалы мира «Твин Пикс», которые помогут понять его еще лучше:

1. «Тайный дневник Лоры Палмер». Автор – Дженнифер Линч (дочь Дэвида Линча. – Esquire). История жизни Лоры Палмер с 12 до 18 лет, рассказанная от первого лица. Повествование обрывается за неделю до убийства.

2. «Автобиография агента Купера: моя жизнь, мои кассеты». Автор - Скотт Фрост (брат Марка Фроста. – Esquire). Книга-сборник распечатанных аудиозаписей Дейла Купера, из которой читатель узнает о его отношении к сверхъестественному и взаимоотношениях с напарником Уиндомом Эрлом.

3. «Тайная история «Твин Пикс». Автор – Марк Фрост. Книга, выполненная в форме секретного досье, рассказывает историю городка «Твин Пикс», о мистике и реальных событиях, происходящих в нем. Связующее звено между полнометражным фильмом и третьим сезоном.