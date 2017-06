Гид по всем группам из саундтрека к третьему сезону Twin Peaks

ЭПИЗОДЫ 1 & 2 / Chromatics – Shadow

Портлендская синти-поп группа не впервые звучит в популярных сериалах: их уже можно было услышать, например, в «Сплетнице» и «Мистере Роботе». Но по-настоящему широкой зрительской аудитории их представил режиссер Николас Рефн, поставив их композицию Tick of the Clock в качестве одной из заглавных к своему фильму «Драйв». Впрочем, теперь у творческой величины Рефна появился значительный противовес. В сериале Дэвида Линча Chromatics играют трек Shadow.

ЭПИЗОД 3 / The Cactus Blossoms – Mississippi

Двое братьев из Миннесоты начинали с того, что играли в местном клубе каверы на фолк-песни 1960-х. Они быстро стали локальными звездами, и все в том же клубе незаметно для публики подмешивали в хиты полувековой давности композиции собственного сочинения. Пока не стали играть только собственные песни, которые по-прежнему пускали в пляс весь сельский люд. «Мы не думаем, что родились не в то время. Нам нравится музыка родом из другого времени, но мы нашли способ сочинять ее сами», – говорят The Cactus Blossoms. В конце третьего эпизода нового сезона Twin Peaks они играют трек Mississippi.

ЭПИЗОД 4 / Au Revoir Simone – Lark

Нью-Йоркский герлз-бэнд в своем названии цитирует комического персонажа Пи-Ви Германа из фильма «Большое приключения Пи-Ви» Тима Бертона. Электро-дрим-поп трио уже можно было слышать в «Красавчике» Тиля Швайгера, а также в испанском, японском, американском и французском кино. У Линча звучит их композиция Lark.

ЭПИЗОД 5 / Trouble – Snake Eyes

Сын именитого режиссера, Райли Линч, известен не только тем, что снимает малобюджетные картины. Он также играет в блюзовой банде Trouble. Именно их композиция Snake Eyes завершает пятый эпизод нового сезона Twin Peaks.

ЭПИЗОД 6 / Sharon Van Etten – Tarifa

Начать сольную карьеру американскую певицу Шарон Ван Эттен сподвиг никто иной, как Кип Мэлоун из TV on the Radio. А в списке тех, с кем она сотрудничала, есть, например, The National. Девушка исполнила партию бэк-вокала на их композиции Think you can wait и неоднократно выступала на разогреве на их шоу. Третья пластинка Ван Эттен – Tramp – заняла 75-е место в чарте Billboard 200. Ее песня Serpents звучала в сериале «Ходячие мертвецы», а для Twin Peaks певица исполнила трек Tarifa.

ЭПИЗОД 7 / Booker T. & The M.G.’s – Green Onions

В конце седьмого эпизода на сцену бара RR никто не выходит, а песня рок-н-ролльщиков 60-70х Booker T. & The M.G.’s звучит фоном для отличной сцены. Что ни в коем случае не умаляет ее достоинства. Напомним, в 1992 году группу включили в «Зал славы рок-н-ролла», а в 2004 году издание Rolling Stone поместило Booker T. & The M.G.’s на 93-е место в списке «100 величайших исполнителей всех времен»