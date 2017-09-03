Дэвид Линч и «Твин Пикс»: 10 главных заблуждений

Сочетание логики и сюрреализма в «Твин Пиксе» породило огромное количество трактовок и ложных теорий, что Дэвид Линч, обычно сдержанный в высказываниях, однажды заявил: «Обо мне пишут много херни в книгах и в интернете», а также начать работу над автобиографией «Жизнь и работа». Не дожидаясь выхода книги (кто знает, выйдет ли она вообще или ее придется ждать 25 лет?), Esquire решил собственноручно развеять часть мифов, которыми оброс и продолжает обрастать «Твин Пикс».

Осторожно, впереди спойлеры!

1. Дэвид Линч сам не знал, кто убил Лору Палмер, и, уж тем более, не собирался раскрывать убийцу. 2. «Твин Пикс» закрыли после второго сезона из-за невостребованности. 3. Линч работал только над первым сезоном. 4. Он причастен только к шести сериям первых двух сезонов, а все остальные снимали без него. 5. Линч не признает основ драматургии и не пользуется сценариями, предпочитая просто импровизировать. 6. «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» – это приквел, с которого можно начинать просмотр. 7. Линч намеренно так долго не выпускал вырезанные сцены к «Огонь, иди со мной», потому что считал их лишними! 8. В старых сезонах серии снимали по отдельности, а новый «Твин Пикс» делали как один большой фильм. 9. Линч всегда хотел, чтобы в 3 сезоне было 18 серий. 10. «Тайный дневник Лоры Палмер», «Автобиография агента Купера» и «Тайная история Твин Пикс» – просто самодеятельность сторонних авторов, и Линч не имеет к ним никакого отношения!

1. Дэвид Линч сам не знал, кто убил Лору Палмер, и уж тем более никогда не собирался раскрывать убийцу.

Дэвид Линч не любит разъяснять свое творчество, поэтому долго и упорно отказывался отвечать на вопрос «кто убил Лору Палмер?» Из-за этого возник миф, будто он, снимая сериал, сам не знал точного ответа. А его упорное желание сохранить главную интригу сериала привело к рождению другого заблуждения – мол, режиссер в принципе никогда не хотел раскрывать убийцу.

Оба утверждения в корне неверны.

На самом деле, Линч и его соавтор Марк Фрост определили убийцу Лоры Палмер в самом начале. Для особо внимательных зрителей в первом сезоне есть несколько наводок. Например, когда шериф Гарри Трумен приходит к Лиланду Палмеру сообщить о смерти Лоры, тот тут же говорит: «Моя дочь мертва» (хотя Гарри еще не успел ничего сообщить).

Тайну убийства Лоры во время съемок не знал даже исполнитель роли Лиланда Рэй Уайз (ровно до той сцены, в которой он убивает свою племянницу Мэдди Фергюсон). В главный секрет сериала были посвящены только Дженнифер Линч (дочь Дэвида Линча, автор «Тайного дневника Лоры Палмер»), жена Марка Фроста, а также сценаристы Харли Пэйтон и Роберт Энгельс с супругой.

И да, Линч не был против разгадки тайны – вопрос был только в сроках. Руководство канала ABC хотело дать ответ в середине второго сезона, а Линч настаивал на сохранении тайны до финальной серии.

“

Крис Родли: То есть, по вашему замыслу, маску с Лиланда должны были сорвать много позже?

Дэвид Линч: Много, много позже. И кто знает, как бы тогда все повернулось? Но было стремление — возможно, оно шло из подкорки — знать. Та же беда с сериалом «Беглец»: где этот однорукий? Тем не менее неделю за неделей они не спешат отвечать на этот вопрос, понимаете? И это прекрасно. Ты продолжаешь недоумевать: «Когда же они найдут этого парня и все пойдет на лад?» Но это, понятно, уже конец. ” То есть, по вашему замыслу, маску с Лиланда должны были сорвать много позже?Много, много позже. И кто знает, как бы тогда все повернулось? Но было стремление — возможно, оно шло из подкорки — знать. Та же беда с сериалом «Беглец»: где этот однорукий? Тем не менее неделю за неделей они не спешат отвечать на этот вопрос, понимаете? И это прекрасно. Ты продолжаешь недоумевать: «Когда же они найдут этого парня и все пойдет на лад?» Но это, понятно, уже конец.

Из книги «Дэвид Линч. Беседы с Крисом Родли. Интервью» (2009)

2. «Твин Пикс» закрыли после второго сезона из-за невостребованности.

Это не совсем так.

После того, как Линч под давлением ABC был вынужден раскрыть тайну убийства Лоры Палмер, он отстранился от производства сериала, уделив все свое внимание побочным проектам вроде международных художественных выставок.

Однако сериал продолжал транслироваться. Из-за временного ухода Линча другие сценаристы не могли вносить серьезные изменения в сюжет, поэтому, чтобы чем-то занять экранное время, они прибегли к сюжетным филлерам.

Ситуацию усугубило то, что Марк Фрост (по сути, правая рука Линча) в это же время ушел снимать свой собственный фильм «Сторивилль».

“

Я всегда участвовал в написании сюжетов, но был один период – серии 14, 15 и 16 (имеются в виду серии после раскрытия убийства Лоры Палмер. – Esquire), когда я должен был заниматься подготовкой к съемкам «Сторивилля». Я все еще правил сценарии и участвовал в производстве, но не напрямую, как раньше. ” Я всегда участвовал в написании сюжетов, но был один период – серии 14, 15 и 16 (имеются в виду серии после раскрытия убийства Лоры Палмер. – Esquire), когда я должен был заниматься подготовкой к съемкам «Сторивилля». Я все еще правил сценарии и участвовал в производстве, но не напрямую, как раньше.

Марк Фрост о своем участии во второй половине второго сезона.

Из книги «Устная история Твин Пикс» (2014)

Рейтинги продолжили падать и после того, как ABC начал двигать «Твин Пикс» по сетке.

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Дэвид Линч: Я только знаю, что они все загубили, изменив время показа и заставив нас так рано объяснить, «кто убил Лору Палмер». ” Я только знаю, что они все загубили, изменив время показа и заставив нас так рано объяснить, «кто убил Лору Палмер».

Из книги «Дэвид Линч. Беседы с Крисом Родли. Интервью» (2009)

Сериал мог бесславно оборваться на серии про смерть Джози Пэккард («Обреченная»), однако общественность стала собирать подписи с просьбой доснять второй сезон до конца. Кампания называлась «Гражданская оппозиция отмены Твин Пикса» – на английском просто «Куп» (COOP – Citizens Opposing the Offing of Peaks). Руководство канала, убедившись, что сериал все еще востребован, выполнило просьбу зрителей: недостающие 6 серий были досняты уже с Дэвидом Линчем во главе.

Кадры из последней серии второго сезона «Твин Пикса»

3. Дэвид Линч работал только над первым сезоном.

На самом деле, ситуация прямо противоположная. Большую часть первого сезона Линч был занят съемками и монтажом фильма «Дикие сердцем» (1990). Поэтому в первом сезоне куда меньше мистического и сверхъестественного, чем во втором.

Более того, в первом сезоне Линч ставил только две серии (пилотный выпуск и серию «Дзен, или наука поймать убийцу»), в то время как во втором он поставил четыре, включая самую последнюю.

Поскольку вовлеченность Линча в съемки второго сезона была куда больше, то и сам сезон стал куда более линчевским. И оставался таковым вплоть до раскрытия убийцы Лоры Палмер.

4. Дэвид Линч причастен только к шести сериям первых двух сезонов, а все остальные снимали без него.

Линч был вовлечен в работу над «Твин Пиксом» даже во время своего «ухода» в середине второго сезона. Так, идея финала серии «Обреченная» (где дух Джози оказывается запертым в деревянной ручке) принадлежит Линчу.

«Это была полностью идея Дэвида и больше ничья. Это была его фишка, он хотел ее реализовать, и как я помню, Марк пытался отговорить его».

Сценарист Харли Пэйтон об участии Линча в серии «Обреченная».

Из книги «Устная история Твин Пикс» (2014).

Сейчас такую должность обозначают как «шоураннер». Линч разрабатывал общую канву, по которой работали другие сценаристы, через него проходили все сюжетные наработки (за исключением середины второго сезона, когда его вклад был минимальным) и, соответственно, за ним было последнее слово.

«Перед вторым сезоном Марк (Марк Фрост) просил всех сценаристов подкинуть какие-нибудь идеи. Если я правильно помню, это я предложил странные школьные похождения Надин и затворника Гарольда Смита. Марк и Дэвид выбирали сюжеты, которые их устраивали…»

Сценарист Харли Пэйтон о работе над «Твин Пиксом» (2014).

Более того, большинство режиссеров, работавших над сериалом, выбирал сам Линч.

«Люди получали сценарий, беседовали с кем-то из нас (подразумевается Марк Фрост. – Esquire) или с обоими, потом уходили. А после этого я уже смотрел, что они наснимали, на этапе монтажа звука. Если что-то было совсем не так, еще было время исправить. Но я не припомню, чтобы нам приходилось этим заниматься. С Калебом Дешанелем и Тимом (Хантером. – Esquire) я был знаком еще по Центру (подразумевается киношкола AFI Conservatory. – Esquire). Дайан Китон я немного знал, других нам, понятно, рекомендовали, и мы отсматривали их работы».

Из книги «Дэвид Линч. Беседы с Крисом Родли. Интервью» (2009)

5. Дэвид Линч не признает основ драматургии и не пользуется сценариями, предпочитая просто импровизировать.

Категорически нет.

Существует миф, согласно которому Линч – чуть ли не городской сумасшедший с видеокамерой, снимающий хаотичный набор кадров, которым высоколобые искусствоведы уже постфактум приписывают какой-то глубинный смысл.

Да, в его фильмографии есть и экспериментальные фильмы без сценария (например, «Внутренняя империя»), но «Твин Пикс» к ним не относится. Более того, режиссер говорил, что ключом к созданию интересного произведения служит... здравый смысл:

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«Многое в кинематографе основано на здравом смысле. Если вы полны решимости и ищете способы воплощения своих идей, без здравого смысла не обойтись». ” «Многое в кинематографе основано на здравом смысле. Если вы полны решимости и ищете способы воплощения своих идей, без здравого смысла не обойтись».

Из книги «Поймать большую рыбу» (2006)

Кроме здравого смысла, у Линча был конкретный план развития истории. Так что ни о какой «чистой импровизации» даже не было речи.

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Крис Родли: Сколько линий в «Твин-Пикс» были прописаны заранее? Было ли у вас четкое понимание того, как они должны развиваться?

Дэвид Линч: Да. На телевидении у них для всего особые названия. Истории они называют «арками»: к чему все идет, кто что сделает и так далее. Поэтому надо иметь план. И мы написали им эти «арки», но в самых общих чертах. Самое интересное, конечно, заполнять пробелы. Но руководству достаточно «арок». ” Сколько линий в «Твин-Пикс» были прописаны заранее? Было ли у вас четкое понимание того, как они должны развиваться?Да. На телевидении у них для всего особые названия. Истории они называют «арками»: к чему все идет, кто что сделает и так далее. Поэтому надо иметь план. И мы написали им эти «арки», но в самых общих чертах. Самое интересное, конечно, заполнять пробелы. Но руководству достаточно «арок».

Из книги «Дэвид Линч. Беседы с Крисом Родли. Интервью» (2009)

Харли Пэйтон рассказывал, что команда сценаристов получала от Линча и Фроста детальные аутлайны для серий (общая упорядоченная схема событий сюжета. – Esquire), после чего они уже могли предлагать свои правки.

То, что сериал во многом шел наперекор телевизионным стандартам своего времени, было вызвано лишь его сюжетом, а не желанием создателей «быть не такими как все».

6. «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» – это приквел, с которого можно начинать просмотр.

Нет.

Как мы неоднократно уже писали, время в «Твин Пиксе» нелинейно, поэтому «Огонь, иди со мной» рассказывает о событиях, произошедших до начала сериала (смерть Терезы Бэнкс, последние дни Лоры Палмер) и после его окончания (все сцены с агентом Купером в Черном вигваме).

То есть «Огонь, иди со мной» – это сиквел и приквел одновременно. Именно так он и задумывался. Поэтому последовательность просмотра должна быть такая: первые два сезона – фильм – третий сезон.

Необычная структура фильма отнюдь не обесценивает его достоинств, одно из которых – изящное совмещение прошлого и будущего, вкупе с недостающими подробностями смерти Лоры Палмер.

“

По мне, это был блестящий способ показать прошлое и будущее одновременно, и расширить мифологию сериала. ” По мне, это был блестящий способ показать прошлое и будущее одновременно, и расширить мифологию сериала.

Марк Фрост (Соавтор «Твин Пикса»)

7. Линч намеренно так долго не выпускал вырезанные сцены к «Огонь, иди со мной», потому что считал их лишними!

Полная версия «Огонь, иди со мной» длилась более трех часов, но под давлением спонсоров Линч был вынужден вырезать часть сцен.

“

Я знаю, что Дэвид склонен снимать чертовски большое количество материала, чтобы перестраховаться. И вы знаете, это очень грустно, по контракту он был обязан сократить фильм до двух часов, что, как по мне, жестко сказывается на любом фильме – иметь только 120 минут на то, чтобы рассказать свою историю. ” Я знаю, что Дэвид склонен снимать чертовски большое количество материала, чтобы перестраховаться. И вы знаете, это очень грустно, по контракту он был обязан сократить фильм до двух часов, что, как по мне, жестко сказывается на любом фильме – иметь только 120 минут на то, чтобы рассказать свою историю.

Фрэнк Сильва (исполнитель роли БОБ`а) в интервью 1993 года.

Отсутствие этих сцен в итоге сыграло с фильмом злую шутку: фанаты сериала были разочарованы отсутствием ряда персонажей и знакомой атмосферы, а людям, не смотревшим сериал, было просто ничего не понятно.

Сразу после премьеры в Каннах, когда фильм освистали все, включая Квентина Тарантино, пошли разговоры о выпуске полной режиссерской версии.

В 1993 году компания Image Entertainment вела соответствующие переговоры, однако тормозила с релизом из-за опасений, что проект окажется нерентабельным.

Дальнейшие юридические неурядицы с правообладателями и неудачное стечение обстоятельств привели к тому, что за 20 лет недостающие сцены так и не были выпущены. И все это – не смотря на желание Линча их обнародовать.

“

«Твин Пикс: Огонь, иди со мной» является собственностью французской компании MK2. Я говорил с ними несколько месяцев назад. Я говорил с ними несколько раз насчет этого…я думаю, что их (вырезанные сцены) выпустят…Может финансовый кризис как-то влияет на процесс. Я не знаю, что происходит. Я уверен, что там минимум 17 сцен, но прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз проверяли». ” «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» является собственностью французской компании MK2. Я говорил с ними несколько месяцев назад. Я говорил с ними несколько раз насчет этого…я думаю, что их (вырезанные сцены) выпустят…Может финансовый кризис как-то влияет на процесс. Я не знаю, что происходит. Я уверен, что там минимум 17 сцен, но прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз проверяли».

Дэвид Линч в интервью 2008 года.

В 2014 году Линч смог договориться с фирмой MK2 о полной реставрации и выпуске всех вырезанных сцен в формате Blu-ray в качестве отдельного полуторачасового бонус-фильма Twin Peaks: The Missing pieces.

8. В старых сезонах серии снимали по отдельности, а новый «Твин Пикс» снимался как один большой фильм.

На самом деле, Линч с Фростом с самого начала снимали сериал, как один большой фильм.

“

Модель работы (особенно тогда) на телевидении была такой: ты варганишь серии как сосиски, и чем больше они похожи друг на друга, без какой-либо отличительной черты, тем лучше для телекомпании. Но мы работали не ради студии, мы работали ради себя, мы хотели порвать шаблон и сказали «давайте сделаем девятичасовой фильм». Мы продолжали так действовать на протяжении всего первого сезона. ” Модель работы (особенно тогда) на телевидении была такой: ты варганишь серии как сосиски, и чем больше они похожи друг на друга, без какой-либо отличительной черты, тем лучше для телекомпании. Но мы работали не ради студии, мы работали ради себя, мы хотели порвать шаблон и сказали «давайте сделаем девятичасовой фильм». Мы продолжали так действовать на протяжении всего первого сезона.

Марк Фрост. Из книги «Устная история Твин Пикс» (2014)

Разница в процессе работы над старыми и новыми сериями заключается только в творческой команде и степени давления спонсоров.

Ответственный за третий сезон канал Showtime, насколько известно, лишь определял количество серий в сезоне и бюджет сериала, никак не влияя на сам сценарий.

9. Линч всегда хотел, чтобы в 3 сезоне было 18 серий.

Начнем с того, что Линч не из тех творцов, которые любят давить на количество.

“

Сама идея истории с продолжением мне нравится, но эти истории надо писать, каждую неделю нужно выдавать новую серию, и очень скоро разрыв сокращается и ты обнаруживаешь, что у тебя нет времени продумать все как следует и снять соответствующим образом. И новую серию уже совсем не хочется делать. ” Сама идея истории с продолжением мне нравится, но эти истории надо писать, каждую неделю нужно выдавать новую серию, и очень скоро разрыв сокращается и ты обнаруживаешь, что у тебя нет времени продумать все как следует и снять соответствующим образом. И новую серию уже совсем не хочется делать.

Дэвид Линч о сложностях сериального формата.

Из книги «Дэвид Линч. Беседы с Крисом Родли. Интервью (2009)

Вопреки расхожему мнению, при создании третьего сезона у Линча не было абсолютной свободы и карт-бланша делать все, что он захочет.

Линч хотел иметь возможность не быть ограниченным в рамках определенного количества серий, а снимать столько, сколько получится, без нужды дотягивать или сокращать. Вместе с Фростом они предоставили Showtime 400-страничный сценарий примерно на 9 серий и затребовали необходимый бюджет (сумма не известна). Канал отказался давать деньги на таких условиях. В итоге разгорелся конфликт, а Линч даже собирался покинуть проект.

К счастью, канал и режиссер нашли компромисс: Линч делает 18 серий, а Showtime предоставляет ему необходимый бюджет.

10. «Тайный дневник Лоры Палмер», «Автобиография агента Купера» и «Тайная история Твин Пикс» – просто самодеятельность сторонних авторов, и Линч не имеет к ним никакого отношения!.

Как мы уже писали, Дэвид Линч не любит разъяснять свое творчество и давать какие-то дополнительные комментарии. Однако в случае с «Твин Пиксом» он сделал исключение, дав добро на написание и выпуск книг, дополняющих вселенную сериала.

Режиссер имеет право запретить выпуск дополнительных материалов, если считает их неподходящими, – даже вопреки желанию своего соавтора Марка Фроста. Например, в 2007 году Фрост дал добро на выпуск комикса, который должен был продолжить второй сезон, основываясь на старых сценарных набросках съемочной группы. Но Линч выступил против. В 2014 году он запретил включать в блюрей Twin Peaks: The Entire mystery аудиокомментарии съемочной группы.

Самым первым дополнением к миру «Твин Пикс» был «Тайный дневник Лоры Палмер» (тот самый, отрывки из которого читали в сериале). Это история жизни Лоры с 12 лет до недели убийства, рассказанная от первого лица. Чтобы книга максимально соответствовала сериалу, Дэвид Линч дал своей дочери Дженнифер Линч всю необходимую информацию, в том числе и раскрыл ей главный спойлер – личность убийцы Лоры Палмер.

Дэвид Линч и Марк Фрост

Следующим подобным дополнением была «Автобиография агента Купера» (1991), выпущенная Скоттом Фростом (братом Марка Фроста) в конце второго сезона. Сам Линч участвовал в написании книги куда меньше, чем в случае с «Тайным дневником Лоры», однако лично консультировал Скотта Фроста, чтобы он максимально точно передал характер и жизнь Купера.

Последняя на сегодняшний день книга-дополнение – «Тайная история Твин Пикс», написанная Марком Фростом. Она выполнена в стиле секретного досье и содержит несколько зашифрованных спойлеров к третьему сезону.

“

Марк на самом деле меня хорошо дополняет, а вот в чем точно, не могу сказать. Он очень умный — и это меня дополняет! Он образован в тех областях, в которых я не силен. Он всегда понимал, что я говорю. Возможно, он помог мне вернуться в более реальный мир. ” Марк на самом деле меня хорошо дополняет, а вот в чем точно, не могу сказать. Он очень умный — и это меня дополняет! Он образован в тех областях, в которых я не силен. Он всегда понимал, что я говорю. Возможно, он помог мне вернуться в более реальный мир.