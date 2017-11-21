Американский Uber оштрафовали на $9 млн. за найм водителей, которые не имели права находиться за рулем

Власти штрафа Колорадо оштрафовали сервис Uber на $9 млн. за найм водителей, которые не имели права находиться за рулем или работать в сфере обслуживания пассажиров, – об этом сообщает канал Fox 31 Denver. Представители Uber заявили, что ошибка обусловлена сбоем в работе системы проверки водителей.

Согласно данным комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб штата Колорадо, последние полтора года руководители Uber наняли 25 человек с просроченными водительскими правами, 17 водителей, виновных в серьезных ДТП, 12 человек с судимостями и троих, лишенных прав за вождение в нетрезвом виде.

Власти Колорадо уверены, что сотрудники сервиса знали о таких деталях биографии своих сотрудников, но все равно позволили им работать.

В 2016 году Uber выплатила $25 млн. за подобные нарушения в другом штате – Калифорнии.