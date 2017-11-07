Журналистка задала Уме Турман вопрос о Вайнштейне. Это ее не на шутку разозлило

Во время премьеры бродвейской постановки The Parisian Woman актриса Ума Турман отказалась комментировать ряд сексуальных разоблачений в Голливуде и скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

«У меня нет даже крохотной цитаты для вас. Я не ребенок и давно запомнила, что когда я говорю что-то в гневе, то обычно потом жалею о том, что говорю. Так что я подожду, пока злость утихнет, и, когда буду готова, скажу то, что должна сказать», — передаёт слова актрисы Access Hollywood.

Ума Турман неоднократно сотрудничала с компанией Харви Вайнштейна, в том числе в картинах «Убить Билла» и «Криминальное чтиво». Она заявила, что женщины, которые открыто выступили против продюсера, «заслуживают признания».

Заявление Турман было принято с одобрением и надеждой, что скоро она «озвучит то, что должна».

По делу Харви Вайнштейна ведётся расследование. Его уволили из собственной продюсерской компании, исключили из Американской киноакадемии и телеакадемии. Магнат попросил дать ему шанс исправиться и отправился на лечение от сексуальной зависимости в клинику Аризоны.