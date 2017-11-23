«Ты не заслуживаешь и пули». Ума Турман высказалась по поводу Харви Вайнштейна

Ума Турман долгое время обходила стороной скандал вокруг Харви Вайнштейна, косвенно давая понять, что ситуация с домогательствами коснулась и ее. По словам актрисы, она была слишком зла, чтобы говорить взвешенно и объективно, поэтому решила взять какое-то время, чтобы проанализировать ситуацию. В День благодарения, 23 ноября, Турман выложила пост в инстаграме, в котором открыто говорит о своей неприязни к Ванштейну.

A post shared by Uma Thurman (@ithurman) on Nov 23, 2017 at 12:58pm PST

«Счастливого дня благодарения! Я благодарна за то, что жива, за всех кого люблю и тех, кто имеет мужество заступаться за других. Недавно я говорила, что очень зла, и у меня на это есть несколько причин – на случай, если это не видно по моему лицу. Я думаю, важно не спешить и быть справедливым и точным, так что...Счастливого Дня благодарения всем! (Кроме тебя, Харви, и всех твоих злых сообщников. Я рада, что дело идет медленно — ты не заслуживаешь и пули). Оставайтесь на связи!», — написала Турман.

Опубликованный снимок – это кадр из второй части фильма «Убить Билла», где героиня Беатрикс Киддо клянется, что начнет путь мести (компания Харви Вайнштейна работала над двумя частями «Убить Билла» и фильмом «Криминальное чтиво». – Esquire). Под фотографией Турман поставила хештег #metoo, под которым женщины публиковали свои истории о насилии.

О сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна в начале октября рассказали десятки актрис, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Леа Сейду и многие другие. После этого продюсера уволили из собственной компании, многие его проекты закрылись. Секс-скандал спровоцировал волну признаний со стороны деятелей шоу-бизнеса, которые рассказали о непристойном поведении актеров и режиссеров, таких как Кевин Спейси, Бретт Ратнер, Лу Си Кей и других.

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