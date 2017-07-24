Элис Купер обнаружил среди старой аппаратуры неизвестную работу Энди Уорхола

Американский рок-исполнитель Элис Купер показал картину Энди Уорхола, 40 лет пролежавшую среди старой аппаратуры. Рисунок называется Little Electric Chair («Маленький электрический стул») и относится к серии Death and Disaster («Смерть и катастрофы») 1963-го года.

Учитывая, что картинка все это время хранилась в тубе, ее стоимость могла бы оцениваться приблизительно в $11,6 млн. Проблема в том, что полотно никак не отмечено художником. И несмотря на то, что подлинность картины подтвердил частный арт-дилер Ричард Польски, никто не отдаст за нее миллионы.

Менеджер Купера Шеп Гордон рассказал The Guardian, что полотно приобрела девушка музыканта, Синди Лэнг, за $2500 в качестве подарка на день рождения в 1974 году. Однако полотно было заброшено среди музыкальной аппаратуры и позабыто. Ее нашла в кладовке мать музыканта четыре года назад.

«В 70-х еще никто не думал, что картина столько стоит. Энди Уорхол еще не был Тем Самым Энди Уорхолом. Все происходило в круговороте наркотиков и алкоголя», – рассказал Гордон.

Уорхол и Купер познакомились в нью-йоркском ночном клубе Max’s Kansas City. В 70-х Энди посетил один из концертов музыканта, на котором тот устраивал представления с электрическим стулом. Этот стул Уорхол поместил в красно-черную картину, основанную на фотографии камеры смерти в тюрьме Синг-Синг, где в 1953 году были казнены Юлиус и Этель Розенберги по обвинению в передаче СССР чертежей ядерной бомбы.

Элис Купер решил оставить картину себе.